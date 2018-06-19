MAGAZİN

'Yeter artık' dedi kalçalarıyla barıştı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.06.2018 12:05 | Son Güncelleme

Gösteri dünyasının zayıflık kurbanlarından biri daha sonunda isyan etti ve kendini olduğu gibi kabullendiğini gözler önüne serdi.

'Yeter artık' dedi kalçalarıyla barıştı!

Genç şarkıcı Demi Lovato önceki akşam İngiltere'nin Manchester kentinde bir konser verdi.

Bir süre önce ses tellerinden rahatsız olan Lovato, konserde kötü günlerin geride kalmasının sevincini de hayranlarıyla paylaştı. Bu yılın ilk aylarında "artık diyet yapmayı bıraktığını ve kendisini olduğu gibi sevdiğini belirten Lovato, aldığı kilolara rağmen iddialı giyinmekten de vazgeçmedi.

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2014 yılında aşırı kilo verip yeme bozukluğuna yakalanan Demi Lovato, bu yılın ilk aylarında verdiği hem röportajlarda hem de sosyal medya paylaşımlarında artık zayıf olmak için çaba harcamayı, diyet yapmayı bıraktığını söylemişti.

Lovato, ocak ayında yaptığı bir sosyal medya paylaşımında "Diyet yapmayı bıraktığımdan bu yana birkaç kilo aldım. Fakat diyet yapmayı bırakınca artık yediklerime fazla dikkat etmekten kaynaklanan kronik stresten de kurtuldum. Kendimi olduğum gibi kabul edip seviyorum" diye yazmıştı.Demi Lovato aynı zamanda "Tartıya çıktığınız zaman gördüğünüz rakamın yani kilonuzun her zaman bir sağlık göstergesi olmadığını da" belirtmişti.


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