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Yetişkin film sektörünün en büyük penisine sahip! 50 yaşındaki yıldızın itirafı şaşırttı... “İlk çekimim zordu”

04.11.2022 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sektörde Dredd isimiyle bilinen 50 yaşındaki Amerikalı yetişkin film yıldızı, penisinin boyutuyla ünlenmesine rağmen çekimlere başlama kararının cinsel organıyla alakalı olmadığını belirtti. Yetişkin film yıldızı olarak ilk kez set ortamına adım attığında zorlu bir süreç geçirdiğini ifade eden Dredd o günü anlattı ve itirafları sosyal medyayı salladı.

Yetişkin film sektörünün en büyük penisine sahip! 50 yaşındaki yıldızın itirafı şaşırttı... “İlk çekimim zordu”

Yetişkin film sektöründe en büyük penise sahip olduğunu belirten Dredd isimli bir adam yaşına rağmen sektörden emekli olmak istemediğini söyledi. Birlikte rol alan kişilerin cinsel organını gördüğünde büyük bir şaşkınlık yaşadığını ifade eden Dredd ilerleyen yaşına karşın, “Şu anda 50 yaşındayım ama bunu 10 yıl daha kolayca yapabileceğimi hissediyorum. İlk çekimim zordu. Çünkü çok toydum. Şimdi vücudumu daha iyi tanıyorum” dedi.

YARIŞMA SAYESİNDE TANINDI

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The Sauce podcastine konuk olan Dredd, penis uzunluğunun yetişkin film sektörüne girmesinde etkili olmadığını ifade etti ve bunun yerine kendisini sektöre sokmak için bir yarışmaya girdiğini açıkladı.

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Tamamen normal bir hayat yaşadığı sırada radyo programından bir yarışmanın duyurusuna denk geldiğini belirten Dredd, “Bir gün Miami’de bir ilaç şirketindeki ofisimde oturuyordum. Çalışırken bir radyo programında ülke çapında bir arama yapıldığını duydum. Donanımlı bir adam aradıklarını öğrendim ve cinsel organının pozlarını istiyorlardı. Hemen çekip attım. Ertesi gün beni aradılar ve 'Seni seçtik' dediler. Bu hayatımı bir anda değiştirdi” dedi.

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