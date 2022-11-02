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Yetişkin film yıldızı o günleri anlattı! “Ben bir cüce yıldızım, okulda zorbalığa uğradığım vücudumla servet kazanıyorum”

02.11.2022 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cüce bir yetişkin film yıldızı okul yıllarında yaşıtları tarafından zorbalığa uğradığını ve zor günler geçirdiğini dile getirdi. Sosyal medyada ‘Kral Cüce’ lakabıyla tanınan Michael, boyunun kısa olması nedeniyle zorbalığa maruz kaldığını söyledi. Ancak Michael şimdi aynı vücudu sayesinde sosyal medyada servet kazandığını belirtti.

Yetişkin film yıldızı o günleri anlattı! “Ben bir cüce yıldızım, okulda zorbalığa uğradığım vücudumla servet kazanıyorum”

Şu anda 31 yaşında olan yetişkin film yıldızı Michael, ergenlik dönemlerinde okulda fiziksel özelliklerinden dolayı zor zamanlar geçirdiğini itiraf etti. Boyunun kısa olmasından dolayı kilo almamak adına katı diyetler uyguladığını söyleyen Michael, kendisiyle barıştıktan sonra özgüveninin arttığını dile getirerek yetişkinlere özel bir sosyal medya uygulamasında seksi fotoğraflarını satmaya başladı.

HAYATINI TAMAMEN DEĞİŞTİRDİ

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Sosyal medyadan karelerini satmanın hayatını değiştirdiğini ifade eden Michael, “Benim için son derece güçlendirici bir hamle oldu. Vücudumla para kazanıyorum ve hayatım boyunca zorbalığa maruz kaldığım şey şimdi gelir kaynağım oldu” dedi.

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Kendisini sevme yolculuğunda büyük bir adım attığını ifade eden Michael, “Ben bir cüce yıldızım, okulda zorbalığa uğradığım vücudumla servet kazanıyorum. Hayatımda inanılmaz karanlık bir dönemden geçerken bir anda aynaya baktığımda gördüğüm kişiyle gurur duymaya başladığım bir noktaya geldim. Şimdi eskisinden daha güçlüyüm” diye konuştu.

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Pornografik film oyuncusu cüce

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