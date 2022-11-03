Dünyanın en seçkin seks kulübünde çalışıyor! “O kadar zevk alıyoruz ki...”

Özellikle ateş dansı ve fantezi şovları konusunda ustalaşmış bir model, kostüm tasarımcısı ve yapımcı olan Haley Grace, SNCTM'yi ve burada çalışmaya ilişkin deneyimlerini ve düşüncelerini paylaştı. İki kez partilerine katıldıktan sonra kulüpte çalışmak istediğine karar veren ve ekibin bir parçası olan Grace, hem bir çalışan hem de katılımcı olarak kulübün etkinliklerinden büyük keyif aldığını açıkladı.

ESARET ŞOVU FAVORİSİ

Kulüpteki deneyimlerinin ona hem kariyerini geliştirmek hem de cinsel fantezilerini gerçekleştirmek için sayısız fırsat sunduğunu söyleyen genç kadın, bir kemancı serenat yaparken kendisinin de esaret performansı sergilediği şovun favorisi olduğunu söyledi.

GERÇEĞİ AŞIYOR

Gece boyunca üç performans sergilediğini söyleyen Grace, bir dans şovuyla başlayan geceyi ana sahnede bir partnerle gerçekleştirdiği yaratıcı bir seks şovuyla sonlandırdığını anlattı. Her gece farklı bir şov hazırladıklarını belirtti ve gösterilerin her zaman gerçeği aşıp fantezi dünyasına geçtiğini söyledi.

BEKLENENDEN UZUN SÜRDÜ

Özellikle canlı erotik tiyatronun, kendisi için en vahşi ve heyecan verici deneyim olduğunu söyleyen Grace, bu şovun zaman zaman planlandığından çok daha uzun sürdüğünü, bunun sebebinin ise gösteri sanatçılarının beklenenden daha fazla keyif alması olduğunu açıkladı.

ŞAŞIRTICI BULMUYOR

Yaptığı işi şaşırtıcı bulmadığını söyleyen Grace, "SNCTM bir lüks ama türünün ilk örneği değil. Eski Mısır veya Yunan doğurganlık festivallerine geri dönersek, seks partileri buralarda da mevcuttu ”diye açıkladı.