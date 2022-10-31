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Yetişkin film yıldızı Mia Malkova lise günlerine geri döndü! Ponpon kız kıyafeti sosyal medyayı salladı

31.10.2022 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü yetişkin film yıldızı Mia Malkova sosyal medyadan yaptığı paylaşımla takipçilerinin yüzünü güldürmeyi başardı. Sosyal medyaa 11.1 milyon takipçiyle lise dönemlerinde gönderme yapan bir pozunu paylaştı. Kırmızı bir etek bluz takımıyla poz veren Malkova takipçilerinin beğenisini kazandı

Yetişkin film yıldızı Mia Malkova lise günlerine geri döndü! Ponpon kız kıyafeti sosyal medyayı salladı

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan yetişkin film yıldızı Instagram’dan yaptığı yeni paylaşımla sevenlerinden tam not almayı başardı. Sıklıkla sosyal medyadan cesur paylaşımlar yapan Malkova, Los Angeles’ta yapılan bir paylaşımla kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı. Sevilen isim kırmızı etek bluz takımıyla poz verdi.

SOSYAL MEDYADAN BEĞENİ YAĞDI

kapak sosyal medya1

Saçlarını at kuyruğu yapan ve doğal bir makyajla görünümünü tamamlayan Malkova, lise günlerini anımsattı. Malkova ponpon kızlara gönderme yapan paylaşımına, melek ve şeytan emojisi koyarak takipçilerinin tarafını seçmesini istedi.

Malkovanın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağdı. Sosyal medya kullanıcıları sevilen ismin güzelliğini öven yorumlarda birleşti ve paylaşımını masum bulduklarını belirtti.

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sosyal medya Mia Malkova

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