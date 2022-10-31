Yetişkin film yıldızı Mia Malkova lise günlerine geri döndü! Ponpon kız kıyafeti sosyal medyayı salladı

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan yetişkin film yıldızı Instagram’dan yaptığı yeni paylaşımla sevenlerinden tam not almayı başardı. Sıklıkla sosyal medyadan cesur paylaşımlar yapan Malkova, Los Angeles’ta yapılan bir paylaşımla kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı. Sevilen isim kırmızı etek bluz takımıyla poz verdi.

SOSYAL MEDYADAN BEĞENİ YAĞDI

Saçlarını at kuyruğu yapan ve doğal bir makyajla görünümünü tamamlayan Malkova, lise günlerini anımsattı. Malkova ponpon kızlara gönderme yapan paylaşımına, melek ve şeytan emojisi koyarak takipçilerinin tarafını seçmesini istedi.

Malkovanın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağdı. Sosyal medya kullanıcıları sevilen ismin güzelliğini öven yorumlarda birleşti ve paylaşımını masum bulduklarını belirtti.