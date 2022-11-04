Playboy kralı ilan edildi! Evlenmeden duramıyor... 88. kez nikah masasına oturmak için hazırlanıyor

Endonezya’da yaşayan 61 yaşındaki Kaan ismindeki bir çiftçi 88. kez nikah masasına oturacağını açıkladı. 14 yaşındayken ilk evliliğini yapan Kaan, o sırada kendisinden iki yaş büyük olan eşinin evliliklerinin 2. yılında kendisini terk ettiğini söyledi. Ardından ise hayatının aşkını bulmak isteyen adam defalarca kez evlendi. 88. kez nikah masasına oturmak için gün sayan adamın eşlerinin ve çocuklarının sayısı tam olarak bilinmiyor.

“RUHSAL GÜCÜM ONLARI ETKİLİYOR”

Malay Mail’e konuşan Kaan isimli çiftçi, “İlk eşim iki yıl sonra boşanmak isyedi. Kadınlara karşı niyetim her zaman açıktı. Duygularıyla oynamayı reddediyorum. Ahlaksızlık yapmaktansa evlenmem daha iyi. Ruhsal gücüm onları etkiliyor. Bana kısa sürede bağlanıyorlar” dedi.