Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa yarı çıplak pozlarıyla nefes kesti! Göğüslerinin açılmasına ramak kaldı

Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa, sosyal medyadaki cesur tarzıyla dikkat çekiyor. Her paylaşımıyla olay olan yıldızın ınstagram hesabında 27.5 milyon takipçisi var. Fenomen ismin her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alıyor. Bu paylaşımlara bir yenisini ekleyen Mia Khalifa küçük siyah bikinisiyle sosyal medyayı salladı...

KÜÇÜK SİYAH BİKİNİSİYLE UZANDI

Yetişkin film yıldızı olarak tüm dünyada geniş bir hayran kitlesine sahip olan Mia Khalifa cesur paylaşımlarına bir yenisini ekledi. Khalifa küçük siyah bikinisiyle öyle pozlar verdiki bakan bir daha baktı.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Mia Khalifa'nın siyah bikinili pozlarına adeta beğeni ve yorum yağdı. Khalifa’nın gönderisi kısa sürede 1.7 milyon beğeniye ulaşırken hayranları fenomen ismin güzelliğini öven yorumlar yaptılar. Sosyal medya kullanıcıları bu gönderiye ayrıca kalp ve ateş emojileri koydular.

1993 yılında Beyrut'ta dünyaya gelen Mia Khalifa, Lübnan'da yaşanan dini çatışmalar sebebi ile 2001 yılında ABD'ye yerleşti.

2011 yılında lise aşkı Wyatt O'Brien ile evlenen Khalifa, 2014 yılında evliliğini bitirdi.

Boşandığı yıl yetişkin film sektörüne giren Khalifa, tesettür giyerek rol aldığı cinsel içerikli filmler sebebi ile, sayısız ölüm tehdidine maruz kaldı.

2015 yılında sektörden ayrılma kararı alan Khalifa, bir süre danışmanlık ve muhasebecilik yaptı.

2020 yılında ise Robert Sandberg ile nikah masasına oturan Khalifa, 2021 yılında bu evliliğini de bitirdi.

