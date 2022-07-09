Yetişkin film yıldızı Mia Malkova güneşin tadını çıkarttı! Tatil pozu beğeni yağmuruna tutuldu

Amerikalı yetişkin film yıldızı Mia Malkova, geçtiğimiz aylarda yıllık kazancının 2.2 milyon sterlin (yaklaşık 46 milyon 876 bin TL) olduğunu açıklayarak herkesi şaşırtmayı başarmıştı. Yaz aylarının gelmesiyle beraber tatil sezonunu açan Malkova soluğu Bahamalar’da aldı. Tatilinden kareleri sevenlerinin beğenisine sunan Malkova, sıklıkla bikinili paylaşımlar yapmıştı. Son paylaşımında ise bikisini file bir elbiseyle kapatan Malkova güneşin tadını çıkarttığı anları paylaştı.

TAKİPÇİLERİNİ MEST ETTİ

10.9 milyon sosyal medya takipçisi bulunan Malkova, Bahama kumlarının üzerine oturdu ve kameralara aldırış etmediği bir poz verdi. Güneşin altın rengi kıyafetinde yansımalar oluşturduğu ünlü isim gönderisine, güneş emojisi koymakla yetindi.

Sosyal medya kullanıcıları Malkova’nın gönderisini kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Malkova’nın yakın arkadaşı olan Kelly Kay, ünlü ismin gönderisine “Gün batımından daha sevimlisin” yorumunu yaptı. Bir başka kullanıcısı ise, “Bu fotoğrafı sol elime dövme yaptırıyorum” yorumuyla karenin büyüleyici olduğunu dile getirdi.



