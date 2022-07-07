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Bir dönemin yetişkin film yıldızı Jenna Jameson, son halini paylaştı! “En azından ayaklarımın üzerindeyim”

07.07.2022 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönemim yetişkin film yıldızlarından Jenna Jameson sağlık durumuyla sevenlerini üzdü. Geçtiğimiz aylarda nadir görülen Guillain-Barré sendromu teşhisi konulan ünlü yıldız yürüyemediğini söylemişti. Son durumunu paylaşan Jameson, hareketliliğini kaybettiği gizemli bir hastalığa karşı verdiği savaştan sonra takipçilerine tekrar yardımsız yürüyebildiğini söyledi.

Bir dönemin yetişkin film yıldızı Jenna Jameson, son halini paylaştı! “En azından ayaklarımın üzerindeyim”

Eski yetişkin film yıldızı, gizemli bir hastalığa yakalandıktan sonra Ocak ayında hastaneye kaldırılmıştı. O dönemde sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda ünlü yıldız, hareket kabiliyetini kaybettiğini itiraf etmişti. Sağlık durumuna ilişkin uzun süredir bir bilgi vermeyen Jameson, tedavi sürecinin başarılı bir şekilde devam ettiğini dile getirerek sosyal medyadan sevenlerinin yüreğine su serpen haberi verdi.

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SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

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Mart ayında Guillain-Barré sendromu teşhisi konulan sevilen yıldız sinir sorunları yaşadıktan sonra bacaklarındaki kasları yeniden inşa etmeyi hedeflediğini açıkladı. 47 yaşındaki oyuncu, Instagram hikayesi üzerinden yaptığı açıklamada, "Size yardım almadan yürüdüğümü göstermek istiyorum. Yani mükemmel yürümüyorum ama en azından ayaklarımın üzerindeyim" dedi.

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Tedavi sürecinin yavaş ama emin adımlarla devam ettiğini dile getiren Jameson, “Yavaş ama emin adımlarla gücümü geri kazanıyorum. Bir yürüteç yardımıyla yürüyorum. Bacaklarım çok fazla kas kaybetti. Bu yüzden onu yeniden inşa etmeye çalışmakla meşgulüm” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya jenna jameson
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