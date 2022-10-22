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Sosyal medya fenomeni Paige VanZant, iç çamaşırsız pozlarıyla hayranlarının aklını başından aldı! Beğeni butonu çöktü

22.10.2022 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski UFC dövüşçüsü Paige VanZant, yetişkinlere özel olarak hazırlanan bir sosyal medya uygulamasında seksi fotoğraflarını abonelerine satıyor. Instagram’da 3.2 milyon takipçisi bulunan fenomen isim son olarak beyaz bir üst ve bikini altıyla çekilen pozlarını paylaştı. Toplumsal tabulara meydan okuyan VanZant iç çamaşırı giymeyi tercih etmedi.

Sosyal medya fenomeni Paige VanZant, iç çamaşırsız pozlarıyla hayranlarının aklını başından aldı! Beğeni butonu çöktü

28 yaşındaki eski UFC dövüşçüsü Paige VanZant sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanıyor. Instagram hesabından cesur pozlarını paylaşan VanZant, iç çamaşırsız bir dizi fotoğrafını yayınlayarak hayranlarının adeta aklını başından aldı. Beyaz örgü bluzuyla kamera karşısına geçen VanZant, kombinini minik bikini altıyla tamamladı. Sarı saçlarını dağınık topuz yapan fenomen ismin gönderisine kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağdı.

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ÖVGÜ DOLU YORUMLARI TOPLADI

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Sosyal medyanın sevilen ismi VanZant, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla da adından söz ettirmeyi başardı. Sosyal medya kullanıcılarının güzelliğini öven yorumlarda birleştiği VanZant’ın gönderisi paylaştığı andan itibaren 81 bin beğeniye ulaştı ve yorum yağmuruna tutuldu.

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Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Yaşayan en güzel kadınlardan birisin” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Ne diyeceğimi bilemiyorum. Sadece büyüleyicisin” yorumunu ekledi.

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sosyal medya

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