Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Sosyal medya fenomeni Daisy Keech, sarı geceliğiyle öyle bir poz verdi ki... Beğeni butonu çöktü

Sosyal medya fenomeni Daisy Keech, sarı geceliğiyle öyle bir poz verdi ki... Beğeni butonu çöktü

21.10.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada fitness fenomeni olarak kısa sürede ünlenmeyi başaran Daisy Keech, 6 milyona yakın Instagram takipçisine sahip. Sosyal medyadan sıklıkla cesur pozlarını yayınlayan Keech, son olarak sarı geceliğiyle banyo lavabosunun yanına oturduğu bir fotoğrafını paylaştı. Fenomen ismin paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum toplamayı başardı.

Sosyal medya fenomeni Daisy Keech, sarı geceliğiyle öyle bir poz verdi ki... Beğeni butonu çöktü

Sosyal medya fenomeni Daisy Keech Instagram hesaplarını aktif bir şekilde kullanıyor ve her yaptığı paylaşımla gündem olmaya devam ediyor. Toplumsal normları ve olumsuz eleştirileri dikkate almayan Keech yine cesur bir pozuyla sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başardı.

Yetişkin film yıldızı Mia Malkova, sosyal medyayı hareketlendirdi! Bikinili paylaşımı gündem olduYetişkin film yıldızı Mia Malkova, sosyal medyayı hareketlendirdi! Bikinili paylaşımı gündem oldu

BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

sosyal medya1

Sosyal medyada son olarak sarı geceliğiyle takipçilerinin karşısına çıkan Keech, sıklıkla bikini ve iç çamaşırlarıyla çekilen fotoğraflarını paylaşıyor. Cesur paylaşımları sayesinde milyonlarca takipçiye ulaşan Keech, son pozuyla takipçilerinden tam not aldı. Fenomen isim gönderisine, “Günaydın” notunu ekledi.

Sosyal medya kullanıcıları beğeni yağmuruna tuttuğu paylaşımda fenomen ismin güzelliğini öven yorumlarda adeta birleşti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Harika bir gün geçirmeme yardımcı oldunuz” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Mükemmel görünüyorsun” yorumunu ekledi.

İtalyan katedralinin merdivenlerindeki çıplak fotoğraf çekimi tepki çekti! Çırılçıplak soyunup bir çarşafla örtündüİtalyan katedralinin merdivenlerindeki çıplak fotoğraf çekimi tepki çekti! Çırılçıplak soyunup bir çarşafla örtündü


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gelecekten geldiğini söyledi! Ülkelerin kaderini anlattıGelecekten geldiğini söyledi! Ülkelerin kaderini anlattı
Hep ayıplardı! Şimdi porno film yıldızı kızının en büyük hayranıHep ayıplardı! Şimdi porno film yıldızı kızının en büyük hayranı
Seks esnasında çığlık çığlığa kaldı! Ne olduğunu anlayınca...Seks esnasında çığlık çığlığa kaldı! Ne olduğunu anlayınca...
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya daisy keech

En Çok Okunan Trend Haberler

Karşılaştığı manzara şoke etti! Eski bavuldan servet çıktı

Karşılaştığı manzara şoke etti! Eski bavuldan servet çıktı

Tuvaletten çıkınca herkesi korkuttu! Yılan uzmanı bile inanamadı

Tuvaletten çıkınca herkesi korkuttu! Yılan uzmanı bile inanamadı

Kocasının zorladığını gözyaşlarıyla anlatmıştı! Yeni hamle geldi

Kocasının zorladığını gözyaşlarıyla anlatmıştı! Yeni hamle geldi

Cesur pozlarına yenisini ekledi! Bikini altı küçük gelince...

Cesur pozlarına yenisini ekledi! Bikini altı küçük gelince...

İlginizi Çekebilir

İki malzemeli mucize çözüm: Ne nasır kalır ne de ağrı!

İki malzemeli mucize çözüm: Ne nasır kalır ne de ağrı!

Akılalmaz zararları var: Perişan olmak istemiyorsanız hemen bırakın

Akılalmaz zararları var: Perişan olmak istemiyorsanız hemen bırakın

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Uçak mide bulandıran olay! Rötar yaptı ama sebebi hava değildi

Uçak mide bulandıran olay! Rötar yaptı ama sebebi hava değildi

Tuvaletten çıkınca herkesi korkuttu! Yılan uzmanı bile inanamadı

Tuvaletten çıkınca herkesi korkuttu! Yılan uzmanı bile inanamadı

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.