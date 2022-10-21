Sosyal medya fenomeni Daisy Keech, sarı geceliğiyle öyle bir poz verdi ki... Beğeni butonu çöktü

Sosyal medya fenomeni Daisy Keech Instagram hesaplarını aktif bir şekilde kullanıyor ve her yaptığı paylaşımla gündem olmaya devam ediyor. Toplumsal normları ve olumsuz eleştirileri dikkate almayan Keech yine cesur bir pozuyla sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başardı.

BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

Sosyal medyada son olarak sarı geceliğiyle takipçilerinin karşısına çıkan Keech, sıklıkla bikini ve iç çamaşırlarıyla çekilen fotoğraflarını paylaşıyor. Cesur paylaşımları sayesinde milyonlarca takipçiye ulaşan Keech, son pozuyla takipçilerinden tam not aldı. Fenomen isim gönderisine, “Günaydın” notunu ekledi.

Sosyal medya kullanıcıları beğeni yağmuruna tuttuğu paylaşımda fenomen ismin güzelliğini öven yorumlarda adeta birleşti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Harika bir gün geçirmeme yardımcı oldunuz” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Mükemmel görünüyorsun” yorumunu ekledi.



