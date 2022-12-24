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Yetişkin film yıldızı Mia Malkova sosyal medyada sınır tanımadı! Islak elbiseli paylaşımı olay oldu

24.12.2022 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeitşkin film yıldızı Mia Malkova sosyal medyanın sınırlarını zorlamaya devam ediyor. Dünyaca ünlü isim yaptığı cesur paylaşımlara bir yenisini daha ekleyerek bu kez havuzdan ıslak elbisesiyle çıktığı anları gösterdi. Malkova’nın paylaşımı hayranlarının ilgisini çekerken gönderi adeta yorum yağmuruna tutuldu.

Yetişkin film yıldızı Mia Malkova sosyal medyada sınır tanımadı! Islak elbiseli paylaşımı olay oldu

Sosyal medyada 11.1 milyon takipçisi bulunan Mia Malkova yine hayranlarının nabzını yükseltecek cesur bir paylaşımla gündem yaratmayı başardı. Instagram paylaşımlarında sıklıkla sevenlerinin karşısına dekolteli ve iç çamaşırlı kıyafetleriyle çıkan Malkova sevenlerinin hayal gücüne hiçbir şey bırakmayan paylaşımıyla gündem oldu. Beyaz gömleğiyle havuzdan çıktığı anları paylaşan Malkova gönderisine, “Buluşma gecesi mi?” notunu ekledi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

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Malkova’nın üzerine yapışan beyaz gömleğiyle yaptığı paylaşım kısa sürede sosyal emdya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı. Sosyal medya kullanıcılarını yorum ve beğeni yağmuruna tuttuğu gönderi adeta rekor kırdı.

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Sosyal medya fenomenlerinin yorum yağmuruna tuttuğu gönderi de Malkova güzelliğiyle övgüleri topladı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Dünyanın en güzel kadınısın” yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “İnanılmaz” yorumunu ekledi.

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Mia Malkova

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