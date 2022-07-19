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Yetişkin film yıldızından şoke eden açıklama! ''Dayanamıyorlar!''

19.07.2022 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Leana Lovings isimli genç kadın, başlangıçta bir oyun bağımlısı olarak sosyal medyada ün kazanmıştı. Daha sonra bir yetişkin içerik üreticisi olarak kamera karşısına geçen genç kadın bir süre sonra takipçilerine 'kız arkadaş' deneyimi sunmaya başladı. Şimdi yetişkin film yıldızı olarak çalışan Lovings, onu başkasıyla görmeye dayanamadıkları için birçok takipçisinin kendisine evlenme teklif ettiğini iddia etti.

Yetişkin film yıldızından şoke eden açıklama! ''Dayanamıyorlar!''

Yetişkin filme sektörüne atılan Leana Lovings, daha önce bir model ve oyun bağımlısı olarak ün kazanmıştı. Genç kadın, aynı zamanda takipçilerine kız arkadaş deneyimi de sunuyordu. Yani yüz yüze iletişime geçmeden onlarla bir ilişki sürdürüyor ve sevildiklerini hissettiriyordu. Ancak yetişkin film sektörüne girmesinin ardından bazıları bundan rahatsız oldu ve çareyi evlenme teklif etmekte buldular.

GARİP HİSSETTİRDİ

Lovings, yetişkin film sektörüne girer girmez, kız arkadaşlık deneyimi sunduğu birkaç kişinin kendisine biraz garip hissettiklerini, ona karşı hisleri olduğunu ve onu başka adamlarla görmenin kendilerine garip hissettireceğini söylediklerini anlattı.

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NAZİKÇE REDDETTİ

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O insanlara 'Böyle hissettiğin için çok üzgünüm çünkü bu benim cinsel yolculuğumun bir parçası ve senin bu yolculuğun çok güçlü bir parçası olduğunu biliyorum. Benim için hala çok fazla şey ifade ediyorsun' dediğini söyleyen genç kadın bu şekilde sadece bir ekran aracılığıyla birbirlerine bağlı olduklarını hatırlatarak onları nasıl nazikçe reddettiğini anlattı.

''UTANGAÇ BİRİYİM''

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Niyetlerini son derece tatlı bulsa da Lovings genel olarak kişiliğinin gerçek bir ilişki yaşamaya elverişli olmadığını söyledi. Yüz yüze görüşemeyecek kadar utangaç olduğunu anlatan genç kadın, ilişkilere hazır olmadığını ve bu yüzden onların tekliflerini reddederek kim olduğu gerçeğini korumaya çalıştığını belirtti.

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FANTEZİ VE GERÇEK

Lovings, “Bazen fantezi ile gerçek arasında ayrım yapmanın zor olabileceğini biliyorum, ancak fantezinin her zaman orada olduğunu, hala hayal edebilecekleri ve hissedebilecekleri bir şey olduğunu ve her zaman bir bilgisayarın diğer tarafında olacağımı savunmayı seviyorum.'' diye açıkladı.


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