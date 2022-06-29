Yetişkin film yıldızından şoke eden açıklama ''Hiç erotik film izlemedim''

Sosyal medyada yetişkin içerikleri satarak geçimini sağlayan Vera Bambi isimli genç kadın, sahnelerini çekerken diğer ünlü isimleri ya da fenomenleri kopyalamak yerine kendi hayal gücünü kullandığını ve bunun kariyerine çok yardımcı olduğunu iddia etti. Bunun ardındaki sebebin ise asla erotik içerik tüketmemesi olduğunu iddia etti.

HOŞLANMIYOR

Bu zamana kadar pek çılgınca şeyler görmediğini anlatan Bambi, özellikle kendini bu tür içeriklerden uzak tuttuğunu söyledi. Hayatından hiç erotik film izlemediğini söyleyerek herkesi şaşırtan Vera, müstehcen sahneleri izlemekten hoşlanmadığını belirtti.

YARATICI VE YENİLİKÇİ

Genç kadın, bu tür içeriklerden uzak durmasının ilk akla gelenin aksine onu olumlu etkilediğinin altını çizdi. Sosyal medyada yetişkin içerikleri üreten biri olarak, bu durumun onu daha yaratıcı ve yeni fikirlere açık kıldığını da ekledi.



