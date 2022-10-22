Yetişkin içerik sektörüne böyle girdi! ''Kazadan sonra hareket bile edemiyordum ama...''

Mia Miranda, 2020'deki kazanın ardından aylarca yatalak kaldı. Çok acı çektiği için yürümekte zorlanıyordu, ne seyahat edebiliyor ne de arkadaşlarını görebiliyordu. Bu yüzden kiropraktörlerden ve diğer sağlık profesyonellerinden yardım istedikten sonra, hayatı yakalamanın zamanının geldiğine karar verdi.

YETİŞKİN İÇERİK SEKTÖRÜNE GİRDİ

Bu noktada dünyaca ünlü yetişkin içerik platformu OnlyFans'a katılma kararı alan Mia, haftada 4400 sterlin kazandığını, şimdi ise yüz yüze yaptığı dans gösterileriyle ise bu kazancını 18.000 sterline kadar çıkarabildiğini açıkladı.

2021'DEN BERİ TEDAVİ GÖRÜYOR

Hayatını değiştiren araba kazasından bahseden Mia, uzun süren baş ağrıları, kusma ve hareket edememe gibi şikayetlerinin ardından Nisan 2021'de tedavi görmeye başladığını ve o zamandan beri iyileştiğini söyledi.

İHTİYAÇLARINI GİDEREMEDİ

Uzun süre kendi ihtiyaçlarını bile gideremediğini söyleyen genç kadın, uzun bir iyileşme sürecinin ardından şimdi son iki yılda kendisine yardım eden terapistlerine ve danışmanlarına minnettar olduğunu belirtti.

İŞİNİ SEVİYOR

Mia, seks işçiliğinin dünyaya kendini tam olarak ifade etmesinin bir yolu olduğunu düşündüğünü, aynı zamanda ona aktivizm, şarkı söyleme, şarkı yazma, seyahat etme ve eğitim gibi diğer tutkularını keşfetme özgürlüğü de tanıdığını söyledi.



