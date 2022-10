Yetişkin yıldızdan şoke eden açıklama! “Babam kariyerimi destekliyor ve inşaatçı arkadaşlarına beni gösteriyor”

İngiltere’nin Essex şehrinde yaşayan 22 yaşındaki Chloe Sheldrake çocuk hayaline ulaşarak manken olmayı başardıktan sonra sosyal medyadan hiç beklemediği derecede olumsuz yorumlar aldığını söyledi. Kariyer seçimi konusunda bazı kişilerin yargılayıcı olduğundan söz eden Sheldrake, “Annem ve babam kesinlikle beni hatta kariyerimi seviyorlar. Bütün fotoğraflarımın bir kopyasını alarak herkese gösteriyorlar. Daha fazla destek olamazlardı” dedi.

“HERKES ONUN DELİ OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜ”

Sosyal medya kullanıcılarının zanettiğinin aksine ailesiyle arasında kuvvetli bir bağ olduğunu dile getiren Sheldrake, “Babam kariyerimi destekliyor ve inşaatçı arkadaşlarına beni gösteriyor. Herkes onun deli olduğunu düşündü. Ama sadece benimle gurur duyuyordu. Annem de aynı şekilde hep yanımda oldu” diye konuştu.

“GÖZ ÖNÜNDE OLMAYI SEVİYORUM”

Sosyal medya sayesinde popülerleştiğini ifade eden Sheldrake, “Göz önünde olmayı seviyorum. Bu benim her zaman hayalimdi.Bir realite TV şovuna çıkmak istiyorum. The Only Way is Essex'te olmayı gerçekten çok isterim. Yeni platformlarda olabilme ve daha çok insan tarafından tanınma fikri beni heyecanlandırıyor” dedi.