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Yetiştirdiği köpekler servet değerinde! 150 bin liraya satılıyor

leyla.kader leyla.kader
EKONOMİ  | 26.03.2019 09:51 | Son Güncelleme

Bursa'da, büyük ve güçlü köpek türlerinden biri olan Tibet Mastifi yetiştiren Evsin Şentürk (42), kurduğu Avrasya Tibet Mastifi Irk Derneği'nde köpekleri eğitip, satışa sunmaya başladı. Tibet Mastifleri'nin dünyanın en pahalı köpek türlerinden biri olduğunu söyleyen Şentürk, "Fiyatları 10 bin liradan başlayıp 150 bin liraya kadar çıkıyor. Yani bir otomobil veya daireyle köpeğimizi takas yapabiliyoruz" dedi.

Safkan ırk köpek yetiştirmek için girişimlerde bulunan Evsin Şentürk, Çin'den Tibet Mastifi satın aldı. 2017 yılında Nilüfer'de Avrasya Tibet Mastifi Irk Derneği'ni kurarak Tibet Mastifi cinsi köpekleri eğitmeye başlayan Şentürk, köpeklerden yavru alarak sayılarını da artırmaya başladı. Çalı Mahallesi'ndeki dernek binasında köpekleri yetiştirmeye devam eden Şentürk, gün geçtikçe bu hayvanlara olan ilginin arttığını söyledi.

AYNI ZAMANDA SAVAŞ KÖPEĞİ

Tarih boyunca çeşitli devletlerin Tibet Mastifleri'ni savaş köpeği olarak kullandığını belirten Şentürk, "Bu köpekler tarih boyunca insanları koruma amaçlı ve aile dostu köpek olarak kullanılmıştır. Aynı zamanda savaş köpeğidir. Cengiz Han, 30 bin kişilik bir ordu kurarak ordunun en önünde Tibet Mastiflerini kullanmıştır. Erkekler 80 ile 100 kilo arasında olur. Ortalama 90 kilodur. Dişiler ise 70 ile 90 kilo arasındadır" dedi.

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AİLE DOSTU

Yavruyken eğitilmeye başlanan köpeklerin iyi bir aile dostu olduğunu dile getiren Şentürk, "Kendinden zayıf olan hiçbir canlıya tepki göstermez ve saldırıda bulunmaz. Zeka seviyesi çok yüksek bir köpektir. İnsanlarla karşılaştığı zaman önce vücut dilini okur, analiz eder ve suratını görmek ister. Karşısındaki tehditkar ya da art niyetli biriyse bunu anlar ve sahibini koruma moduna geçer. Karşısındaki tehditkar değilse sahibiyle birlikte gayet sakin bir şekilde oturur, karşıdan gelen kişi bunu sever. Agresifliği sadece ailesini korumaya yöneliktir. Tamamen aile köpeğidir. Çocuklarla çok iyi anlaşırlar" diye konuştu.

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Fiyatlarının lüks bir otomobil veya ev fiyatına denk olduğunu söyleyen Şentürk, "Türkiye'de ürettiğimiz için fiyatı makul tutmaya çalıştık. O yüzden yavru fiyatlarımız 10 bin liradan başlıyor. Yetişkinlerin fiyatı ise 10 bin liradan başlayıp 150 bin liraya kadar çıkıyor. Yani bir otomobil veya daireyle köpeğimizi takas yapabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

KAYNAK:DHA

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Anahtar Kelimeler:
bursa Tibet Mastifi köpek

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Soğuk coğrafyanın canlısını burada yaşamaya mahkum etmekpek hoş değil
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