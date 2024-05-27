Yevmiye nasıl yazılır? Yevmiye mi yövmiye mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Arapça'ya ait olup dilimize geçiş yapan sözcüklerden olan yevmiye genellikle ilk hecesindeki ünlü sesin kullanımından ötürü hatalı olarak yazılabilir. Bu durumun önüne geçilmesi için ilgili sözcüğün TDK kapsamındaki güncel kullanımının incelenmesi yeterlidir.

Yevmiye nasıl yazılır?

Arapçaya ait bir kelime olan yevmiye günlük yaşamda özellikle iş ortamında sıklıkla kullanılır. Bu ifadenin ait olduğu dildeki doğru yazılışı yevmiyye şeklindedir. Yani ilgili sözcüğün Türkçeye geçiş yaparken bir adet y sesinin atıldığı ve ses değişikliğine uğradığı söylenebilir.

Türk Dil Kurumu tarafından Türkçe konuşucularına sunulan kaynaklardan olan çevrim içi sözlük sayesinde yabancı dillere ait olan sözcüklerin doğru yazılışları kolaylıkla öğrenilebilir. Bu sözcüklerden biri olan yevmiye de Arapça'dan dilimize ödünçlenirken ses değişikliğine uğrayan ifadelerdendir.

Buna ek olarak Türkçe yazım kurallarına uygun olmayan yevmiye yazılışı genellikle bu kelimenin ilk hecesindeki ünlü harfin yanlış kullanılması sonucunda ortaya çıkar. Dolayısıyla pek çok kişinin yanıt aradığı sorular arasında yer alan “Yevmiye mi yövmiye mi?” araştırması açıklığa kavuşturulmalıdır. İlgili sözcüğün Türkçe yazım kurallarına uygun olan kullanımı mutlaka ilk ve son hecesinde e ünlü sesi yer alacak şekilde olmalıdır. Bu nedenle yevmiye kelimesi ilk hecesinde y sesinden sonra ö ünlüsü gelecek şekilde kullanıldığı zaman yazım kuralları ihlal edilmiş olur. Arapça kökenli bu kelimenin doğru yazılışı ile hatalı kullanımını ayrı bir şekilde incelemek isteyenlere ise aşağıdaki gösterimler ile sıralanabilir:

Yevmiye (doğru kullanımı)

(doğru kullanımı) Yövmiye (yanlış kullanımı)

TDK onaylı yevmiye yazımı nasıldır?

Yabancı dillerden Türkçe'ye ödünçlenen sözcükler çoğu zaman ses değişikliğine uğrar. İçerdiği ünsüz harflerden birinin atılmasıyla Türkçeye ödünçlenen yevmiye kelimesi de buna örnektir. Yevmiye TDK güncel sözlüğü kapsamında incelendiğinde ilgili kelimenin sırasıyla y, e, v, m, i, y, e seslerini içerecek şekilde kullanıldığı görülebilir. Dolayısıyla bu kelimenin hem yazılı hem de sözlü dilde ilk hecesinde ö ünlüsü bulunmayacak şekilde kullanılması beklenir.

Yevmiye doğru yazılışı üzerine araştırma yapan kişilerin bu ifadeyi Türkçe yazım kurallarına uygun olarak kullanabilmeleri için ek bilgilere göz atmalarında da fayda vardır. Bu doğrultuda yevmiye kelimesinin TDK güncel sözlüğündeki tanımları aşağıdaki gibi belirtilebilir:

Yevmiye (isim): Gündelik.

Gündelik. Yevmiye (zarf): Her gün.





