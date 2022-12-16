Yiğit eş anlamlısı nedir? Yiğit kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe kökenli kelimelerden birisi olan yiğit kelimesi, Eski Türkçede "genç, delikanlı" anlamına gelen "yigit" kelimesinden evrilmiştir. Türk Dil Kurumu, yiğit kelimesi için üç farklı tanım yapar. Bu tanımların ikisi sıfat diğeri ise isim türündedir. Sıfat türünde olan tanımlardan biri yiğit kelimesinin mecaz anlamına karşılık gelir.

Mecaz anlamına göre yiğit, gözü pek, düşündüklerini açık bir şekilde söylemekten çekinmeyen kişiler için kullanılır. Diğer isim tanımlarına göre ise yiğit kelimesi genç erkek, delikanlı anlamında kullanılır. Yiğit kelimesi aynı zamanda kahraman ve mert olan güçlü, cesur kişilerden bahsederken kullanılan bir kelimedir.

Yiğit kelimesi farklı kelimeler ile bir araya gelerek yeni anlamda ve birleşik türde kelimeler de üretebilir. Bu duruma örnek olarak "koç yiğit, baba yiğit, yiğit başı" gibi kelimeler gösterilebilir.

Yiğit kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Yiğit eş anlamlısı olan kelimeler aynı zamanda yiğit kelimesinin tanımlarının da karşılığıdır. Yiğit kelimesinin eş anlamı olan kelimeler:

Alp

Civanmert

Dayı

Dilaver

Efe

Er

Kahraman

Keleş

Kostak

Mert

Şeci

Taşaklı

Yağız

Yiğitçe

Bu kelimeler, yiğit kelimesinin eş anlamı olan kelimelerdir. Cümle içinde yiğit kelimesi yerine kullanılabilirler. Ancak önce yiğit kelimesinin bulunduğu cümle içinde hangi anlamı ile kullanıldı doğru tespit edilmelidir. Bunun için de cümlenin bütününe bakılmalıdır.

Yiğidin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yiğit kelimesi ve yiğidin eş anlamlısı olan kelimeler ile kurulan bazı örnek cümleler: