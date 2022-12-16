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Yiğit eş anlamlısı nedir? Yiğit kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

16.12.2022 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Farklı kültürlerin dilleri ile etkileşim hâlinde olan Türkçe birçok yabancı kelimeyi kabul etmiştir. Dilimizin geniş kelime hazinesi içinde yabancı kökenli sözcüklerin yanı sıra Eski Türkçeden günümüze kadar korunan ve hâlâ kullanılan kelimeler de yer alır. Yiğit kelimesi de Türkçe bir sözcüktür. İsim ve sıfat görevinde, asıl ve mecaz anlamları bulunan yiğit kelimesi eş anlamlılara da sahiptir. Peki, yiğit kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Yiğit eş anlamlısı nedir? Yiğit kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe kökenli kelimelerden birisi olan yiğit kelimesi, Eski Türkçede "genç, delikanlı" anlamına gelen "yigit" kelimesinden evrilmiştir. Türk Dil Kurumu, yiğit kelimesi için üç farklı tanım yapar. Bu tanımların ikisi sıfat diğeri ise isim türündedir. Sıfat türünde olan tanımlardan biri yiğit kelimesinin mecaz anlamına karşılık gelir.

Mecaz anlamına göre yiğit, gözü pek, düşündüklerini açık bir şekilde söylemekten çekinmeyen kişiler için kullanılır. Diğer isim tanımlarına göre ise yiğit kelimesi genç erkek, delikanlı anlamında kullanılır. Yiğit kelimesi aynı zamanda kahraman ve mert olan güçlü, cesur kişilerden bahsederken kullanılan bir kelimedir.

Yiğit kelimesi farklı kelimeler ile bir araya gelerek yeni anlamda ve birleşik türde kelimeler de üretebilir. Bu duruma örnek olarak "koç yiğit, baba yiğit, yiğit başı" gibi kelimeler gösterilebilir.

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Yiğit kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Yiğit eş anlamlısı olan kelimeler aynı zamanda yiğit kelimesinin tanımlarının da karşılığıdır. Yiğit kelimesinin eş anlamı olan kelimeler:

  • Alp
  • Civanmert
  • Dayı
  • Dilaver
  • Efe
  • Er
  • Kahraman
  • Keleş
  • Kostak
  • Mert
  • Şeci
  • Taşaklı
  • Yağız
  • Yiğitçe

Bu kelimeler, yiğit kelimesinin eş anlamı olan kelimelerdir. Cümle içinde yiğit kelimesi yerine kullanılabilirler. Ancak önce yiğit kelimesinin bulunduğu cümle içinde hangi anlamı ile kullanıldı doğru tespit edilmelidir. Bunun için de cümlenin bütününe bakılmalıdır.

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Yiğidin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yiğit kelimesi ve yiğidin eş anlamlısı olan kelimeler ile kurulan bazı örnek cümleler:

  • Ben onun ne dilaver bir kişi olduğunu çok iyi bilirim.
  • Yağız bir asker olmuş, evine döndüğünde epey değişmişti.
  • Yaşı küçüktü ama pek de mert bir çocuk oluvermişti.
  • Köyün yağız delikanlısının düğününe diğer köyler de katılmıştı.
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