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Valide eş anlamlısı nedir? Valide kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

14.12.2022 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçede kelimelerin birden fazla anlamı olup aynı zamanda kullanılan cümleye göre çok farklı anlamları karşılayabilirler. Kelimelerin ve anlamların bu kadar zengin ve çeşitli olması da beraberinde eş anlamlıları getirir. Eş anlamlılar da farklı ifade edilirken aynı anlamı taşıyan yani anlam birliği bulunan kelimelerdir. Bu kelimeler ifadelerde birbirleri yerine geçebilirler. Arapça kökenli valide kelimesi de eş anlamlı kelimeye sahiptir. Peki, validenin eş anlamlısı nedir?

Valide eş anlamlısı nedir? Valide kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eş anlamlı kelimelerden birisi olan valide, dilimize Arapçadan geçmiştir. Arapçada "doğuran kadın, anne" anlamına gelen "vālide" anlamında kullanılan bir kelimedir. Valide kelimesinin kökü aynı zamanda "çocuk" anlamına gelen "velet" kelimesiyle de aynı köke sahiptir. Dilimize de benzer bir anlamda alıntılanmış olan valide kelimesi "anne" anlamında kullanılan eskimiş bir ifadedir.

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Valide kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Cümle içerisinde sürekli aynı kelimeyi kullanmak yerine eş anlamlı kelimeler kullanılabilir. Eş anlamlıları kullanmak dili ve metni zenginleştirir ve çeşitlendirir. Bu sayede sürekli olarak aynı kelimeleri kullanmaya gerek kalmadan aynı anlamları karşılayan farklı cümleler oluşturulabilir. Valide kelimesi, anne anlamına gelen ve eş anlamlıya sahip bir kelimedir. Bir ifadede valide kelimesini birden fazla kullanmak yerine eş anlamlı kelimesine yer verilebilir. Validenin eş anlamlısı olan kelime günümüzde valideden daha sık kullanılır. Valide eş anlamlısı kelime:

  • Anne
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Validenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Valide kelimesi Arapça olsa da valide kelimesinin eş anlamı olan anne Türkçe kökenlidir ve çocuk dilinde üretilmiş bir kelimedir. Günümüzde anne kelimesi, valideden daha sık kullanılan bir kelimedir. Validenin eş anlamlısı olan anne kelimesiyle örnek cümleler:

  • Bana o kadar çok şey söyleyip kalbimi kırmasına rağmen yine de dayanamıyorum böyle mutsuz olmasına, anne yüreği işte.
  • Yaşanan önce şeyden sonra bana sadece "Anne ben seni çok seviyorum." dese yine bağrıma basar severim.
  • Yapılan onca tedaviden sonra sonunda annelik duygusunu yaşayan arkadaşım için çok mutluyum.
  • Sen belki beni duygusuz birisi sanıyorsun ama bakıyorum da bendeki anne yüreğini çok çabuk unutmuşsun.
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