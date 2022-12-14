Valide eş anlamlısı nedir? Valide kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eş anlamlı kelimelerden birisi olan valide, dilimize Arapçadan geçmiştir. Arapçada "doğuran kadın, anne" anlamına gelen "vālide" anlamında kullanılan bir kelimedir. Valide kelimesinin kökü aynı zamanda "çocuk" anlamına gelen "velet" kelimesiyle de aynı köke sahiptir. Dilimize de benzer bir anlamda alıntılanmış olan valide kelimesi "anne" anlamında kullanılan eskimiş bir ifadedir.

Valide kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Cümle içerisinde sürekli aynı kelimeyi kullanmak yerine eş anlamlı kelimeler kullanılabilir. Eş anlamlıları kullanmak dili ve metni zenginleştirir ve çeşitlendirir. Bu sayede sürekli olarak aynı kelimeleri kullanmaya gerek kalmadan aynı anlamları karşılayan farklı cümleler oluşturulabilir. Valide kelimesi, anne anlamına gelen ve eş anlamlıya sahip bir kelimedir. Bir ifadede valide kelimesini birden fazla kullanmak yerine eş anlamlı kelimesine yer verilebilir. Validenin eş anlamlısı olan kelime günümüzde valideden daha sık kullanılır. Valide eş anlamlısı kelime:

Anne

Validenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Valide kelimesi Arapça olsa da valide kelimesinin eş anlamı olan anne Türkçe kökenlidir ve çocuk dilinde üretilmiş bir kelimedir. Günümüzde anne kelimesi, valideden daha sık kullanılan bir kelimedir. Validenin eş anlamlısı olan anne kelimesiyle örnek cümleler: