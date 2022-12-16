Yıldız eş anlamlısı nedir? Yıldız kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yıldız kelimesi genellikle yaldız kelimesiyle karıştırılır. Yıldız ve yaldız kelimeleri köken olarak benzeseler de farklı anlamlarda kullanılırlar. Yıldız kelimesi Türkçe kökenlidir ve "yultuz/yulduz" kelimesinden evrilmiştir. Türk Dil Kurumu yıldız kelimesi için yedi farklı tanım yapmıştır:

Işıklı gök cisimlerinden her biri

Sinema, tiyatro veya müzikhol sanatçısı

Bir noktadan çevreye beş veya daha fazla çıkıntısı olan çok köşeli şekil

Bu biçimde olan

Bir toplulukta, bir meslekte, üstün başarı gösteren kimse

Baht, şans, talih

Kuzey 360°'lik yön

Yıldız kelimesiyle farklı ve yeni anlamlarda birleşik kelimeler ve deyimler de üretilmiştir. Bu durum için bazı örnek kullanımlar şöyledir: "Yıldızı düşüklük, yıldızı sönmek, yıldızları saymak, yıldızı barışmamak, kuyruklu yıldız, denizyıldızı, çoban yıldızı, ay yıldız"

Yıldız kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Yıldız eş anlamlısı olan kelimeler yıldız kelimesinin hangi anlamına göre kullanıldığına bağlı olarak değişiklik gösterir. Yıldız kelimesinin eş anlamı olan ve cümle içinde yıldız kelimesi yerine kullanılan kelimeler şunlardır:

Kuzey

Star

Yıldızın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yıldızın eş anlamlısı olan ve yıldız kelimesi kullanılarak cümle kurulması kelimenin hangi anlamında kullanıldığının belirlenmesinde iyi bir yöntemdir. Yıldız eş anlamlısı olan kelimeler yıldızın anlamına göre cümle içinde yıldız yerine geçebilir. Ancak eş anlamlı kelimeler, asıl kelimeyle üretilen deyim, atasözü ya da birleşik kelimelerde kullanılamaz. Buna göre bazı örnek cümleler şu şekildedir: