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Yıldız eş anlamlısı nedir? Yıldız kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

16.12.2022 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçedeki birçok kelimenin birden fazla anlamı vardır. Bu duruma bağlı olarak her kelimenin eş anlamlı karşılığı da çeşitlilik gösterebilir. Yıldız da birden fazla anlama ve eş anlamlı kelimeye sahip bir kelimedir. Asıl anlamları dışında mecaz anlamıyla da kullanılabilen bir kelimedir. Farklı alanlarda, isim ve sıfat türlerinde bulunabilen kelimeler arasında yer alır. Birden fazla anlamı olan yıldız kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Yıldız eş anlamlısı nedir? Yıldız kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yıldız kelimesi genellikle yaldız kelimesiyle karıştırılır. Yıldız ve yaldız kelimeleri köken olarak benzeseler de farklı anlamlarda kullanılırlar. Yıldız kelimesi Türkçe kökenlidir ve "yultuz/yulduz" kelimesinden evrilmiştir. Türk Dil Kurumu yıldız kelimesi için yedi farklı tanım yapmıştır:

  • Işıklı gök cisimlerinden her biri
  • Sinema, tiyatro veya müzikhol sanatçısı
  • Bir noktadan çevreye beş veya daha fazla çıkıntısı olan çok köşeli şekil
  • Bu biçimde olan
  • Bir toplulukta, bir meslekte, üstün başarı gösteren kimse
  • Baht, şans, talih
  • Kuzey 360°'lik yön

Yıldız kelimesiyle farklı ve yeni anlamlarda birleşik kelimeler ve deyimler de üretilmiştir. Bu durum için bazı örnek kullanımlar şöyledir: "Yıldızı düşüklük, yıldızı sönmek, yıldızları saymak, yıldızı barışmamak, kuyruklu yıldız, denizyıldızı, çoban yıldızı, ay yıldız"

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Yıldız kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Yıldız eş anlamlısı olan kelimeler yıldız kelimesinin hangi anlamına göre kullanıldığına bağlı olarak değişiklik gösterir. Yıldız kelimesinin eş anlamı olan ve cümle içinde yıldız kelimesi yerine kullanılan kelimeler şunlardır:

  • Kuzey
  • Star
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Yıldızın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yıldızın eş anlamlısı olan ve yıldız kelimesi kullanılarak cümle kurulması kelimenin hangi anlamında kullanıldığının belirlenmesinde iyi bir yöntemdir. Yıldız eş anlamlısı olan kelimeler yıldızın anlamına göre cümle içinde yıldız yerine geçebilir. Ancak eş anlamlı kelimeler, asıl kelimeyle üretilen deyim, atasözü ya da birleşik kelimelerde kullanılamaz. Buna göre bazı örnek cümleler şu şekildedir:

  • Kuzeyi takip eder sonunda yollarını bulmuş, kara parçasına ulaşmışlardı.
  • Star olabilmek için elinden gelenin fazlasını yapıyordu.
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