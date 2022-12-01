Ulusal eş anlamlısı nedir? Ulusalın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Ulus sözcüğünden türemiş ulusal kelimesinin kökeni Türkçedir. Bu kelime, ulusu ilgilendiren, ulusla ilgili olan, ulusa mahsus olan şeyler için kullanılır. Ulusal sözcüğünün Türk Dil Kurumuna göre anlamı "millî"dir. Cümle içinde sıfat görevinde kullanılan ulusal kelimesini içeren örnek cümleler:

Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm ülkede coşku ve minnetle kutlandı.

Ulusal değerlerimizi tüm gücümüzle koruyup gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarmalıyız.

Türk gencinin en büyük vazifelerinden biri, ulusal kalkınmayı sağlamak için var gücüyle çalışmaktır.

Öğretmenimiz ulusal marşımız olan İstiklal Marşı’nın bütün kıtalarını ezberlememizi söyledi.

Ulusal kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Anlamları aynı olan sözcükler, eş anlamlı ya da anlamdaş sözcüklerdir. Kelime bakımından son derece zengin olan dilimizde aynı anlama sahip olan pek çok kelimeye rastlamak mümkündür. Bu sözcükler birbirlerinin yerine kullanıldıklarında anlamı bozmaz, anlam farkına yol açmazlar. Birlikte kullanıldıklarında ise anlatımı güçlendirebilirler. Tekdüzelikten kaçınmak için eş anlamlı kelimelere başvurmak etkili bir yöntemdir. Ulusal eş anlamlısı olan kelimelerden biridir. Ulustan türeyerek meydana gelen ulusal kelimesinin eş anlamı olan kelime:

Millî

Ulusalın eş anlamlısı olan ‘‘millî’’ kelimesi, Arapça kökenli bir sözcüktür. Yakın coğrafyalarımız ve dini inanışlarımız nedeniyle Arap dilinden Türk diline oldukça fazla sayıda kelime geçmiştir. Arapça ‘‘millet’’ sözcüğünden, nispet eki alarak türeyen millî sözcüğü bunlardan biridir. Millî, ulusal anlamıyla birlikte milleti ilgilendiren, millete ait olan, milletle ilgili ve mahsus olan, dine ve millete ait olan anlamlarına da gelmektedir.

Ulusalın eş anlamlısı ile örnek cümleler

Ulusal kelimesinin, millî kelimesinden başka eş anlamlısı bulunmamaktadır. Ulusalın eş anlamlısı olan millî kelimesiyle iligli örnek cümle: