Ulusal eş anlamlısı nedir? Ulusalın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Ulus sözcüğünden türemiş ulusal kelimesinin kökeni Türkçedir. Bu kelime, ulusu ilgilendiren, ulusla ilgili olan, ulusa mahsus olan şeyler için kullanılır. Ulusal sözcüğünün Türk Dil Kurumuna göre anlamı "millî"dir. Cümle içinde sıfat görevinde kullanılan ulusal kelimesini içeren örnek cümleler:
Anlamları aynı olan sözcükler, eş anlamlı ya da anlamdaş sözcüklerdir. Kelime bakımından son derece zengin olan dilimizde aynı anlama sahip olan pek çok kelimeye rastlamak mümkündür. Bu sözcükler birbirlerinin yerine kullanıldıklarında anlamı bozmaz, anlam farkına yol açmazlar. Birlikte kullanıldıklarında ise anlatımı güçlendirebilirler. Tekdüzelikten kaçınmak için eş anlamlı kelimelere başvurmak etkili bir yöntemdir. Ulusal eş anlamlısı olan kelimelerden biridir. Ulustan türeyerek meydana gelen ulusal kelimesinin eş anlamı olan kelime:
Ulusalın eş anlamlısı olan ‘‘millî’’ kelimesi, Arapça kökenli bir sözcüktür. Yakın coğrafyalarımız ve dini inanışlarımız nedeniyle Arap dilinden Türk diline oldukça fazla sayıda kelime geçmiştir. Arapça ‘‘millet’’ sözcüğünden, nispet eki alarak türeyen millî sözcüğü bunlardan biridir. Millî, ulusal anlamıyla birlikte milleti ilgilendiren, millete ait olan, milletle ilgili ve mahsus olan, dine ve millete ait olan anlamlarına da gelmektedir.
Ulusal kelimesinin, millî kelimesinden başka eş anlamlısı bulunmamaktadır. Ulusalın eş anlamlısı olan millî kelimesiyle iligli örnek cümle: