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Yiğit Kirazcı'dan Pınar Deniz açıklaması! "Olmadı, yürümedi"

25.06.2022 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yiğit Kirazcı, kendisi gibi oyuncu olan Pınar Deniz ile biten ilişkisi hakkında konıştu. Kirazcı, "Soracak bir şey yok. Olmadı, yürümedi bir noktadan sonra. Tamamen ikimizle alakalı, içimizdeki şeyler bunlar. Çok konuşmayı doğru bulmuyorum" dedi.

Yiğit Kirazcı'dan Pınar Deniz açıklaması! "Olmadı, yürümedi"

Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Yiğit Kirazcı, önceki gün Arnavutköy’de sokak hayvanlarına mama verirken görüntülendi. Erken saatlerde kaykayının üzerine çıkan oyuncu, sahil boyu gezinti yaptığı sırada sokakta yaşayan minik dostlarını da unutmadı.

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"VATANDAŞLIK GÖREVİ!"

Bu sırada muhabirlerin sorularını da yanıtlayan Kirazcı, "Kaykayla gezintiye çıkıyorum aslında. Arkadaş benimle konuştu, ben de mama verdim, o kadar... Vatandaşlık görevi..." dedi.
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"Bunu sürekli yapıyor musunuz?" sorusunu cevaplayan ünlü oyuncu, "Arabada mamamız var, görünce yapıyoruz." ifadelerini kullanarak, utangaç tavırlar sergiledi.

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Pınar Deniz
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