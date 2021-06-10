Yiğit Kirazcı kimdir? | Yiğit Kirazcı nereli, kaç yaşında ve hangi dizilerde rol aldı?

Aşk Tesadüfleri Sever, Hakan Muhafız ve Güllerin Savaşı gibi yapımlarda sergilediği oyunculuk performansı ile yıldızı iyice parlayan Yiğit Kirazcı, kariyerinin yanı sıra hayatıyla da dikkat çekiyor. Son zamanlarda bir Netflix projesinde Pınar Deniz ve Boran Kuzum ile başrolü paylaşan Kirazcı'nın yaşamı araştırma konusu edildi. Peki Yiğit Kirazcı kimdir, nereli ve kaç yaşında? Detaylı biyografisi haberimizde...

YİĞİT KİRAZCI KİMDİR?

Yiğit Kirazcı, 17 Ağustos 1983 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

Kirazcı, muhasebe müdürü bir anne ve açıkhava reklamcısı bir babanın oğludur. Aslen Burhaniyeli olan ünlü oyuncu, lise eğitimini Koç Lisesi, üniversite eğitimini ise 2005 yılında Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklam bölümünde tamamlamıştır.

Öte yandan üniversite yıllarında modellik yapan Kirazcı, reklam filmlerinde de rol aldı. Oyunculuk eğitimi alan Kirazcı, ilk olarak 2007 yılında Son Tercih dizisindeki Teoman karakteriyle oyunculuğa adımını attı. Ardından çeşitli sinema filmleri ve dizilerde rol aldı. 2016 yılında Seviyor Sevmiyor dizisindeki Tuna Ertürk karakteriyle geniş kitlelerin sempatisini kazandı. Son olarak Netflix'in komedi türündeki yeni dizisi 50m2'de 'Yakup' karakteri ile izleyici karşısına çıkmıştır.

