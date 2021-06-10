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Yiğit Kirazcı kimdir? | Yiğit Kirazcı nereli, kaç yaşında ve hangi dizilerde rol aldı?

10.06.2021 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Netfilix'te yayınlanan '50m2' adlı dizide Yakup karakterine hayat vermesiyle adından söz ettiren başarılı oyuncu Yiğit Kirazcı, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da merak uyandırıyor. Hayranları tarafından sık sık özel yaşamı araştırılan Yiğit Kirazcı'nın biyografisini haberimizde derledik. Peki Yiğit Kirazcı kimdir? İşte ayrıntılar...

Yiğit Kirazcı kimdir? | Yiğit Kirazcı nereli, kaç yaşında ve hangi dizilerde rol aldı?

Aşk Tesadüfleri Sever, Hakan Muhafız ve Güllerin Savaşı gibi yapımlarda sergilediği oyunculuk performansı ile yıldızı iyice parlayan Yiğit Kirazcı, kariyerinin yanı sıra hayatıyla da dikkat çekiyor. Son zamanlarda bir Netflix projesinde Pınar Deniz ve Boran Kuzum ile başrolü paylaşan Kirazcı'nın yaşamı araştırma konusu edildi. Peki Yiğit Kirazcı kimdir, nereli ve kaç yaşında? Detaylı biyografisi haberimizde...

YİĞİT KİRAZCI KİMDİR?

Yiğit Kirazcı, 17 Ağustos 1983 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.
Kirazcı, muhasebe müdürü bir anne ve açıkhava reklamcısı bir babanın oğludur. Aslen Burhaniyeli olan ünlü oyuncu, lise eğitimini Koç Lisesi, üniversite eğitimini ise 2005 yılında Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklam bölümünde tamamlamıştır.

Yiğit Kirazcı kimdir? | Yiğit Kirazcı nereli, kaç yaşında ve hangi dizilerde rol aldı?

Öte yandan üniversite yıllarında modellik yapan Kirazcı, reklam filmlerinde de rol aldı. Oyunculuk eğitimi alan Kirazcı, ilk olarak 2007 yılında Son Tercih dizisindeki Teoman karakteriyle oyunculuğa adımını attı. Ardından çeşitli sinema filmleri ve dizilerde rol aldı. 2016 yılında Seviyor Sevmiyor dizisindeki Tuna Ertürk karakteriyle geniş kitlelerin sempatisini kazandı. Son olarak Netflix'in komedi türündeki yeni dizisi 50m2'de 'Yakup' karakteri ile izleyici karşısına çıkmıştır.
Yiğit Kirazcı kimdir? | Yiğit Kirazcı nereli, kaç yaşında ve hangi dizilerde rol aldı?

ROL ALDIĞI FİLMLER
2008 Cin Geçidi
2015 Tabula Rosa
2018 Baba Nerdesin Kayboldum
2018 İyi Oyun
2020 Aşk Tesadüfleri Sever 2
Yiğit Kirazcı kimdir? | Yiğit Kirazcı nereli, kaç yaşında ve hangi dizilerde rol aldı?

ROL ALDIĞI DİZİLER
2007 Son Tercih
2011 Mavi Kelebekler
2012 Sudan Bıkmış Balıklar
2013 Vicdan
2014 Güllerin Savaşı
2016 Seviyor Sevmiyor
2017 Seni Kimler Aldı
2018 8. Gün
2019 Yüzleşme
2019 Hakan: Muhafız
2020 Galiçya İşgal Altında
2020 Hizmetçiler
2020 Çatı Katı Aşk
2021 50m2

Yiğit Kirazcı kimdir? | Yiğit Kirazcı nereli, kaç yaşında ve hangi dizilerde rol aldı?

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