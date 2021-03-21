Yiğit Özşener kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Kırmızı Oda "Sefer" karakterinin biyografisi

TV8'in sevilen dizisi Kırmızı Oda'da Sefer karakterini canlandıracak olan Yiğit Özşener daha önce birçok önemli yapımda rol almıştır. 2000 senesinde çekilen "Turkcell Hazırkart" reklamında Nil Karaibrahimgil'in peşinden koşan Özgür Çocuk olarak da bilinen oyuncu Yiğit Özşener kimdir, nereli ve kaç yaşındadır?

YİĞİT ÖZŞENER KİMDİR?

48 yaşında olan ve 6 Nisan 1972 tarihinde İzmir, Karşıyaka'da doğan Yiğit Özşener'in babası avukat, annesi ise ev hanımıdır. Ortaokulda Fransızca, lisede ise İngilizce öğrenmiştir. İstanbul'da Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği'nden 1996 senesinde mezun olmuştur. Bu arada askerliğini de yapmıştır. Yedek subay olarak, Kuleli Askeri Lisesi'nde İngilizce öğretmenliği yapmıştır. Koç Üniversitesi'nde 1997 senesinde başladığı İşletme master'ını MBA'yı ( "Master of Business Administration" )1999 senesinde tamamlamıştır.

1994 senesinde "Stüdyo Oyuncuları" seçmelerine katılıp geçmiştir. 1994 senesinden 2001 senesine kadar, Studio Oyuncuları Topluluğu'nda eğitim almış ve ayrıca yine aynı yerde çeşitli oyunlarda yer almıştır. 1995 yılında Şahika Tekand'ın yazıp yönetmiş olduğu "Gergadanlaşma" isimli oyun ile profesyonel olarak oyunculuğa başlamıştır. Bu oyunla, Bulgaristan ve Makedonya'da gerçekleştirilen festivallere katılmış ve sonrasında tiyatro dışında reklam filmleri, sinema ve TV filmleri ve dizilerinde de oynamıştır.