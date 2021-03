Yiğit Özşener kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Kırmızı Oda "Sefer" karakterinin biyografisi

2000'de çekilen "Turkcell Hazırkart" reklamında Nil Karaibrahimgil'in peşinden koşan Özgür Çocuk olarak tanınmıştır. 2000 senesinde Yunanistan Delphi'de gerçekleştirilen 10. Antik Oyunlar Festivali'nde, Thedoros Terzopoulos'un yönettiği "Herakles"üçlemesinde oynamıştır. Özşener, 2001 senesinde kurulmuş olan "Dükkan" Tiyatro Topluluğu'nun kurucu üyesidir. Fransızca ve İngilizce bilen Yiğit Özşener, Çasod üyesi olup aynı zamanda seslendirme de yapmaktadır. Yiğit Özşener'in 89 senesinde THY'den aldığı planörlük brövesi bulunmaktadır. Ayrıca yelken ve dalış sertifikalarına da sahiptir.

YİĞİT ÖZŞENER ROL ALDIĞI DİZİLER

Dudaktan Kalbe (2007), Kayıp (2007), Ezel (2009), Bozkır (Başkomiser Seyfi, Blu Tv, 2018), Ramo (Yavuz, Show TV, BKM, 2020), Üzgünüm Leyla (2001), Karanlıkta Koşanlar (2001), Unutma Beni (2002), Zeybek Ateşi (2002), Arapsaçı (2004), Rüzgarlı Bahçe (2005), Rüya Gibi (2006), Son (2012), Esir Şehrin Gözyaşları - Bir Ferhat ile Şirin Hikayesi (2012), İntikam (2013), Yüzyıllık Mühür (Trt1), Estağfurullah Yokuşu (2003), 24 Saat (2004),

YİĞİT ÖZŞENER ROL ALDIĞI FİLMLER

Kaybedenler Kulübü (2011), Dedemin İnsanları (2011), Herkes Kendi Evinde (2000), Model (2001), Yeşil Işık (2001), O Şimdi Asker (2002), Giz (2003), Crude (Fırsat) (2003), Apartman (2004), Last Looks, Beş Vakit (2006), Güneşi Gördüm (2009), Aşk Tesadüfleri Sever (2011), One Day In Europe (2004), Gece 11:45 (2004