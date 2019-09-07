Yılan hikayesinden beter olan iPhone SE 2 hakkındaki bilgiler

Gelen sızıntılara göre; Apple yeni iPhone SE modelini 2020 yılında tanıtacakmış. 4.7 inç büyüklüğünde LCD ekran ile geleceği söylenen bu modelin gücünü Apple A11 veya A12 yonga setinden alması bekleniyor.

Tasarımsal açıdan çentikli olacağı düşünülen yeni iPhone SE, kamera kurulumu olarak yüksek ihtimalle tek kamera kurulumu ile gelecek. Tasarımsal hatlar açısından iPhone X’u andıracağı söylenen bu modelin asla tanıtılmayacağını düşünüyoruz.

Apple, 10 Eylül’de 3 farklı model ile karşımıza çıkacak. Bunlar iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max olarak isimlendirilecek. iPhone Xr ile yeni bir seri başlatacağı söylenen Apple’ın “r” serisini de rafa kaldıracağını söyleyebiliriz.

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