Yılbaşı ağacında saklanan kediyi görebiliyor musunuz?

Sarah Nelson McGuinness'in 13 haftalık kedisi sık sık yılbaşı ağacına çıkıp saklanıyor. Beyaz temalı ağaç arasında kaybolan kedi, sahibi Sarah'ı oldukça zorluyor.

Moon adındaki kediyi ağaç dalları arasında bulmakta zorlanan kadın, kamufle olmayı başaran yavruyu bu kez arkadaşlarının bulmasını istedi ve sordu: Ağaçta saklanan Moon'u bulabilir misiniz?

Sarah şöyle diyor: 'Bir gün, Moon'u arıyordum ve o hiçbir yerde bulamadım. Ağaca baktım ve üzerinde beyaz geyikler ve tilki yavruları olduğu için onu ilk başta göremedim. Muhtemelen bu çetenin bir parçası olmak istiyor! Birkaç kez bunun içinde uyuyakaldı.

DAKİKALARCA BULUNAMADI

Sonunda, beni gözetleyen iki küçük göz gördüm. Fotoğraf çekmem gerekiyordu çünkü ne kadar iyi kamufle edildiğine inanamıyordum. Biraz eğlence olsun diye internette paylaştım. Arkadaşlarım 'lütfen bana nerede olduğunu söyle' diyerek mesaj attı. Bazıları onu aramak için on dakikadan fazla zaman harcadı ve onları çıldırttığını söyledi.'



