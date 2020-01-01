MAGAZİN
  4. Yılbaşı akşamında reyting yarışının kazananı kim oldu?

Yılbaşı akşamında reyting yarışının kazananı kim oldu?

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 13:29 | Son Güncelleme

Yılbaşı akşamının reyting sonuçları açıklandı ve günü zirvede tamamlayan programlar belli oldu. Türkiye yeni yıla eğlence programlarıyla girdi. Yılbaşı ekranında O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı birinci oldu. İşte 31 Aralık reyting sonuçları...

Yılbaşı akşamında reyting yarışının kazananı kim oldu?

Reyting sonuçları açıklandı ve birinci olan yapımlar belli oldu. Yılbaşı gecesine vatandaşlar müzik dinleyerek girdi. O Ses Türkiye Yılbaşı özel programı birinci olurken Fox Ana Haber ikinci oldu. Yılbaşı gecesinde O Ses Türkiye özel üçüncü, Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Yılbaşı Özel ise dördüncü oldu. İşte reyting sonuçlarına göre sıralamaya giren diğer programlar…

Reyting sıralamasında gündüz kuşağı programı olan Müge Anlı ile Tatlı Sert beşinci, Esra Erol’da altıncı sırada yer alırken ilk kez televizyonda gösterilen Organize İşler 2 Sazan Sarmalı dokuzuncu sırada yer aldı. (Sözcü)

PARTNER Yok böyle bir değişim! Şoke etti! Yok böyle bir değişim! Şoke etti!
Ali Sunal'ı ağlatan an! Narin bebek dedesi Kemal Sunal'ı görünce bakın ne yaptı Ali Sunal'ı ağlatan an! Narin bebek dedesi Kemal Sunal'ı görünce bakın ne yaptı
Bomba iddia! Sıla hamile mi?Bomba iddia! Sıla hamile mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
reyting o ses türkiye bkm mutfak bir demet tiyatro

En Çok Okunan Haberler

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

İstanbul'da metroda dehşet! Polis her yerde onları arıyor

İstanbul'da metroda dehşet! Polis her yerde onları arıyor

İranlılar Van'da coştu! Eğlence mekanları doldu taştı!

İranlılar Van'da coştu! Eğlence mekanları doldu taştı!

Taner Ölmez, Mucize Doktor'dan bölüm başı ne kadar kazanıyor?

Taner Ölmez, Mucize Doktor'dan bölüm başı ne kadar kazanıyor?

Dünyayı tedirgin eden açıklama: Çok yakında....

Dünyayı tedirgin eden açıklama: Çok yakında....

Nefes kesen gösterilerle hoşgeldin 2020!

Nefes kesen gösterilerle hoşgeldin 2020!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Etek boyu eleştirilen Akalın sert çıktı!

Etek boyu eleştirilen Akalın sert çıktı!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Deniz Çakır'dan EDHO açıklaması geldi!

Deniz Çakır'dan EDHO açıklaması geldi!

Fenomen gelin adayı gecelerde dağıttı! Olay dans...

Fenomen gelin adayı gecelerde dağıttı! Olay dans...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ali Sunal'ı ağlatan an! Narin bebek dedesi Kemal Sunal'ı görünce bakın ne yaptı

Ali Sunal'ı ağlatan an! Narin bebek dedesi Kemal Sunal'ı görünce bakın ne yaptı

Hazer Amani ile evlenecek olan Sıla hamile mi?

Bomba iddia! Sıla hamile mi?

Hadise'nin ablası çileden çıktı! Küfürler havada uçuştu

Ablası çileden çıktı! Küfürler havada uçuştu

Sandıklı’da yılbaşı akşamı Nadide Sultan rüzgarı esti

Sandıklı’da yılbaşı akşamı Nadide Sultan rüzgarı esti

Ünlülerin 2020 dilekleri ve paylaşımları

'Kendime söz verdim' dedi ve ekledi...

Mustafa Sandal, Emina Jahovic ve oğulları yeni yılı birlikte geçirdi

Geceyi birlikte geçirdiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.