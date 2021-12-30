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Yılbaşı kurabiyesi nasıl yapılır? Yılbaşı kurabiyesi tarifi, malzemeleri ve püf noktası...

30.12.2021 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılbaşı kurabiyesinin tarifi, malzemeleri ve püf noktası, sevdiklerine renkli ikramlıklar hazırlamak isteyenlerin aklında hep yer alır. Her evde bulunabilecek kolay malzemelerle yapılan yılbaşı kurabiyesini, yılbaşı sofralarına lezzet katar.

Yılbaşı kurabiyesi nasıl yapılır? Yılbaşı kurabiyesi tarifi, malzemeleri ve püf noktası...

Tereyağ, yumurta, sıvı yağ, pudra şekeri, kabartma tozu, vanilya ve un gibi malzemelerle yapılan yılbaşı kurabiyesinin üstünü dilerseniz çikolata ile süsleyebilirsiniz. Püf noktalarına uyulduğunda ağızlarda enfes bir tat bırakan yılbaşı kurabiyesinin hazırlanışı da çok kolaydır…

YILBAŞI KURABİYESİNİN MALZEMELERİ

2 tane yumurta
250 gram tereyağı
1,5 su bardağı pudra şekeri
1 çay bardağı sıvı yağ
Aldığı kadar un
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu
Süslemek için beyaz çikolata

YILBAŞI KURABİYESİ NASIL YAPILIR?

Öncelikle tereyağını eritmeden pudra şekeriyle bir kaba alın. Yoğurarak şeker ve yağı krema hâline getirin. Tereyağının erimesiyle birlikte, vanilya ve kabartma tozunu da ekleyerek hepsini karıştırın.

Sonrasında unu azar azar dökün. Hamurun elinize yapışmayacak kıvama gelmesini sağlayana kadar un ekleyin. Hamurun istenilen kıvama gelmesiyle sıvı yağı ekleyip, hamuru tekrardan yoğurabilirsiniz.

Diğer taraftan fırın tepsisine yağlı kâğıt sererek hazırlayın. Hamurunuzu dilerseniz küçük parçalar şeklinde, dilerseniz de tek bir parça şeklinde merdane yardımıyla açın ve kurabiye kalıplarıyla şekiller verin.

Hazırladığınız kurabiyeleri yağlı kâğıt serilmiş tepsiye dizin ve 180 derece fırında yaklaşık olarak 15-20 dakika (Üzeri kızarıncaya kadar) pişirin.

Fırından çıkardığınız kurabiyeleri soğumaya alın ve beyaz çikolatayı ben mari usulü ile eritin.
Krema pompası ve kullanılmamış bir enjektöre doldurduğunuz beyaz çikolata ile kurabiyelerin üzerini süsleyin.

Afiyet olsun…

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