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Yılbaşında anlattığı hikaye çalıntı çıkmıştı! Uraz Kaygılaroğlu Kadir Doğulu'yu fena ti'ye aldı

04.01.2023 07:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Kadir Doğulu'nun O Ses Yılbaşı'nda eşi Neslihan Atagül'le yaşadığını söyleyerek anlattığı hikayenin çalıntı olduğu iddia edilmişti. Uraz Kaygılaroğlu yaşanan bu trajikomik olayı ti'ye alarak çok bilinen bir hikayeyi kendi hikayesi gibi anlattı.

Yılbaşında anlattığı hikaye çalıntı çıkmıştı! Uraz Kaygılaroğlu Kadir Doğulu'yu fena ti'ye aldı

2016 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine giren Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül, "O Ses Türkiye Yılbaşı Özel" programına katılıp birlikte şarkı söyledi.

Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül ile küslük hikayesinin çalıntı olduğu iddiası gündem olmuştu.

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Kadir Doğulu'nun anlattığı bu küslük hikayesinin başka bir yerden alıntı olduğu ortaya çıktı. Kadir Doğulu şunları söyledi: "Biz bir gün tartıştık, sanıyorlar ki biz hiç tartışmıyoruz. Biz o kadar büyük tartıştık ki ben vurdum kapıyı çıktım.

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İşlerimi halletim. Geldim eve, koltukta uyuyakalmış. Hayatta bırakmam onu koltukta. Kucaklarım götürürüm beraber yatacağımız yere. O gün yapmadım. Çünkü kızgındım. Yapmadım gittim yatak odasına yattım.

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Sabah oldu. O da kızgındı. Dedim ki ara mı versek. O da tamam verelim dedi. Birkaç saat geçti Tam dışarı çıkacağım boynumdan öptü. Konuştuk, dün gece eve geldiğini fark ettim dedi.
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Çok bekledim beni almanı. Ben de dedim çok bekledim aç mısın diye kalkıp bana sormanı. Bizim miladımız oldu. Konuşarak çok şey anlaşılabiliyor."

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Uraz Kaygılaroğlu yaşanan bu trajikomik olayı tiye alarak çok bilinen bir hikayeyi kendi hikayesi gibi anlattı.

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Twitter'dan Kadir Doğulu'nun anlattığına benzer bir hikayeyi tiye alarak paylaşan Kaygılaroğlu, paylaşımın ardından binlerce etkileşim aldı.


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Kadir Doğulu Uraz Kaygılaroğlu Oyuncu Neslihan Atagül söyledi

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