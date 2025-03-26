Yıldırım çarptı: Göz rengi değişti, peltek kaldı... Doğa olayına yakalanıp kurtuldu

Avustralya'da gerçekleşen şaşırtıcı bir olayda, dışarıdaki fırtınayı kayda almak için telefonunu çıkaran bir adam, yıldırım çarpmasının ardından gözbebeklerinin büyüdüğünü ve vücudunda tuhaf semptomlar hissetmeye başladığını ifade etti. Çarpmanın etkisiyle boynu ve başını hareket ettiremeyen adam, nefes almakta da zorlandığını belirtti. Bu ölümcül olay, yaşadığı korku ve şaşkınlıkla uzun süre hafızalarda kalacak.

PELTEK KALDI

Benzer bir deneyimi yaşayan Carly isminde genç kadın ise, milyonda bir görülen bir yıldırım çarpması sonucu peltek kaldı. Kadın, ter içinde kalarak hiçbir uzvunu kıpırdatamadığını, ayaklarının ve ellerinin maviye döndüğünü ve bilincini kaybettiğini söyledi. Ancak, bilincini geri kazandığında, ayakları ve ellerindeki hissiyatı yeniden hissetmeye başladı.

GÖZ RENGİ DEĞİŞTİ

Sağlık görevlileri tarafından keraunoparalizi teşhisi konan Carly, bu nadir nörolojik rahatsızlığın geçici felce yol açtığını öğrendi. Yaşadığı bu travmatik olayın ardından, Carly göz renginin koyulaştığını fark etti. Göz rengindeki bu değişim, çevresindekilerin ilgisini çekmesine neden oldu ve genç kadın, erkeklerin kendisine daha fazla ilgi gösterdiğini belirtti.

(Sözcü)