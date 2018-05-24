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Yıldırım Demirören: Final için olağanüstü bir kabiliyetimiz var!

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 24.05.2018 18:55 | Son Güncelleme

UEFA Yönetim Kurulu, 2005 yılındaki unutulmaz finalin ardından 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nin de İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanmasına karar verdi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, "Finalin ikinci kez bize verilmesi Avrupa futbol ailesinin ve UEFA'nın Türkiye'ye duyduğu güven ve inancın güçlü bir göstergesi. Uluslararası bir finale ev sahipliği yapmak için olağanüstü kabiliyetimiz var" dedi.

Yıldırım Demirören: Final için olağanüstü bir kabiliyetimiz var!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'a verilmesinin Avrupa futbol ailesinin Türkiye'ye duyduğu güvenin güçlü bir göstergesi olduğunu söyledi.

TFF'nin internet sitesinde açıklamalarına yer verilen Demirören, UEFA'nın 2020 Şampiyonlar Ligi finalini Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynatma kararı karşısında çok memnun olduklarını belirterek, "Finalin ikinci kez bize verilmesi Avrupa futbol ailesinin ve UEFA'nın Türkiye'ye duyduğu güven ve inancın güçlü bir göstergesi. Olağanüstü uluslararası bir finale ev sahipliği yapma kabiliyetimiz var. İstanbul ve Atatürk Olimpiyat Stadı'nın büyüsünü iki yıl boyunca Avrupa ve ötesinden oyuncular ve taraftarlarla paylaşmayı ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

TFF Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı ise UEFA'nın en iyi ortağı olmaya kararlı olduklarını aktararak, "Bu, sadece büyük bir onur değil, aynı zamanda dünya standartlarında uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapan muhteşem tarihimize de katkıda bulunuyor. Bu alandaki önemli deneyimimiz, UEFA'nın hem 2020'de hem de gelecekte gerçekten gurur duyacağı etkinlikleri sunmamızı sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Yardımcı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) ev sahipliği yapmayı da çok istediklerini vurgulayarak, "Asya, Afrika ve Orta Doğu'ya açılan bir kapı olarak Türkiye, her zamankinden daha fazla insana ulaştırmak için küresel bir turnuvaya ev sahipliği yapmak adına heyecan verici fırsatlar sunuyor." dedi.

Cenk Tosun: "Türkiye eşsiz bir ortam sunuyor"

İngiltere Premier Lig takımlarından Everton'da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun, İstanbul'un 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finaline başarılı bir şekilde ev sahipliği yapacağına inandığını dile getirdi.

Verilmesi halinde Türkiye'nin EURO 2024 ev sahipliğini de eksiksiz bir şekilde yerine getireceğini savunan 26 yaşındaki golcü oyuncu, "İnanılmaz bir ev sahipliği gerçekleştirileceğinden hiç şüphem yok. Tutkulu, bilgili taraftarları, modern statları, gerçekten büyüleyici tarihi ve davetkar kültürü ile Türkiye, futbol oynamak ve izlemek için eşsiz bir ortam sunuyor. Seremoni sırasında hissettikleriniz ve Şampiyonlar Ligi müziğini duymak gerçekten fantastik. Geçen sezon gruplarda 4 gol atmak ve 2 asist yapmanın yarattığı tatmin duygusu gerçekten çok farklı." şeklinde görüş belirtti.

Cengiz Ünder: "Ülkem inanılmaz bir ev sahibi olacak"

İtalyan ekibi Roma'da top koşturan milli oyuncu Cengiz Ünder ise her zaman Türkiye'deki bir turnuvada oynamayı hayal ettiğini aktardı.

Türkiye'nin 2020 Şampiyonlar Ligi finaline başarılı bir şekilde ev sahipliği yapacağını ifade eden 20 yaşındaki futbolcu, şunları kaydetti:

"Ülkemdeki büyük bir turnuvada oynamak her zaman hayalim olmuştur. Kuşkusuz ki ülkem inanılmaz bir ev sahibi olacak ve bu da futbolun gelişimini daha da teşvik ederek, gelecek nesil oyunculara ve taraftarlara ilham verecek. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golümü atmak benim için büyük bir onurdu. O an, her zaman hayatımın unutulmaz anlarından biri olacak. Bu gol aynı zamanda beni bu turnuvada gol atan en genç Türk futbolcu yaptı. Taraftarların Şampiyonlar Ligi'nde yarattığı eşsiz atmosfer biz futbolcuları çok farklı motive ediyor."

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