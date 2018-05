Yıldırım Demirören: Final için olağanüstü bir kabiliyetimiz var!

Yardımcı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) ev sahipliği yapmayı da çok istediklerini vurgulayarak, "Asya, Afrika ve Orta Doğu'ya açılan bir kapı olarak Türkiye, her zamankinden daha fazla insana ulaştırmak için küresel bir turnuvaya ev sahipliği yapmak adına heyecan verici fırsatlar sunuyor." dedi. Cenk Tosun: "Türkiye eşsiz bir ortam sunuyor"

İtalyan ekibi Roma'da top koşturan milli oyuncu Cengiz Ünder ise her zaman Türkiye'deki bir turnuvada oynamayı hayal ettiğini aktardı.

Türkiye'nin 2020 Şampiyonlar Ligi finaline başarılı bir şekilde ev sahipliği yapacağını ifade eden 20 yaşındaki futbolcu, şunları kaydetti:

"Ülkemdeki büyük bir turnuvada oynamak her zaman hayalim olmuştur. Kuşkusuz ki ülkem inanılmaz bir ev sahibi olacak ve bu da futbolun gelişimini daha da teşvik ederek, gelecek nesil oyunculara ve taraftarlara ilham verecek. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golümü atmak benim için büyük bir onurdu. O an, her zaman hayatımın unutulmaz anlarından biri olacak. Bu gol aynı zamanda beni bu turnuvada gol atan en genç Türk futbolcu yaptı. Taraftarların Şampiyonlar Ligi'nde yarattığı eşsiz atmosfer biz futbolcuları çok farklı motive ediyor."