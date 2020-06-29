Yıldız Asyalı ve Kerem Saka evleniyor!

Ekran önünde büyüyen isimlerden biri olan oyuncu Yıldız Asyalı, ikinci kez evleniyor. Yıldız Asyalı, 4 aydır birlikte olduğu Kanal D’nin sevilen dizisi “Arka Sokaklar”ın ikinci yönetmeni Kerem Saka’yla evlilik kararı aldı.

Ünlü oyuncu ve yönetmen, bu akşam Bodrum, Gümüşlük’te bir otelde yapılacak sade bir nikahla dünya evine girecek.

Asyalı, ilk evliliğini 2015 tarihinde iş insanı Emre Vatansever’le yapmıştı. Ancak çift, anlaşmalı olarak 2017 yılında yollarını ayırmıştı.

Asyalı'nın bu evliliğinden Ayşe Mira adında bir kızı var.



