MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yıldız Çağrı Atiksoy kimdir? Yıldız Çağrı Atiksoy kaç yaşında ve nereli? İşte Berk Oktay’ın sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy’un hayatı!

Yıldız Çağrı Atiksoy kimdir? Yıldız Çağrı Atiksoy kaç yaşında ve nereli? İşte Berk Oktay’ın sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy’un hayatı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2020 15:05 | Son Güncelleme

“Öyle Bir Geçer Ki” dizisiyle popülerliğini arttıran Yıldız Çağrı Atiksoy kendisi gibi oyuncu arkadaşı Berk Oktay’la yeni bir ilişkiye adım attı. Çiftin ilişkilerini sosyal medyadan ilan etmesinin ardından ikiliye dair araştırmalar derinleştirildi.

Yıldız Çağrı Atiksoy kimdir? Yıldız Çağrı Atiksoy kaç yaşında ve nereli? İşte Berk Oktay’ın sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy’un hayatı!

Fox TV ekranlarına gelen Savaşçı dizisinin başrolleri Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay’ın aşk yaşadığını sosyal medyadan haber vermesi üzerine gözler ünlü isimlere çevrildi. Bir dönem evliliğinde sorunlar yaşayarak magazin gündeminde yer alan Berk Oktay’ın sevgilisi hakkında “Yıldız Çağrı Atiksoy kimdir? Yıldız Çağrı Atiksoy evli mi?” ve “Yıldız Çağrı Atiksoy hangi dizi ve filmlerde oynadı” soruları sorulmaya başlandı. Yıldz Çağrı Atiksoy’un biyografisi merak edilen konular arasında yerini aldı.

YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY KİMDİR?

Yıldız çağrı atiksoy2
Son olarak başrollerini Tolgahan Sayışman’la beraber paylaştıkları Şampiyon dizisinde Suna karakterine hayat veren ünlü oyuncu özel hayatındaki gelişmelerden sonra yakından takip edilmeye başlandı. Yıldız Çağrı Atiksoy Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirken güzel oyuncunun hayatına dair detaylarda gözler önüne serildi.
Yıldız çağrı atiksoy3
Yıldız Çağrı Atiksoy’un doğum tarihi 1 Nisan 1986 olarak biliniyor. Ünlü oyuncu İzmir’in Karşıyaka ilçesinde dünyaya geldi. Yıldız Çağrı Atiksoy aslen İzmirli olmasına rağmen üniversite eğitimi için İstanbul’u seçti. İlkokul ve lise eğitimini İzmir’de tamamlayan güzel sanatçı oyunculuğa merak saldıktan sonra Ege Sanat Merkezi’nde tiyatro eğitimi aldı. İstanbul’a yeni bir kariyer planlaması yaparak gelen Yıldız Çağrı Atiksoy Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimini sürdürdü. Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nin ardından ünlü sanatçı Plato Film’de “Sinema Teknik ve Oyunculuk” eğitimi aldı.
Yıldız çağrı atiksoy4
Yıldız Çağrı Atiksoy dizi ve filmlerde üstlendiği rollerle yavaş yavaş oyunculuk basamaklarını çıkmaya başladı. Yıldız Çağrı Atiksoy dizi sektörüne 2004 yılında Büyük Buluşma projesiyle adım attı. Yıldız Çağrı Atiksoy 2005 yılında Aşk Oyunu dizisinde Gülşen-Ayşen karakterine hayat verdi. 2006 yılında Yıldız Çağrı Atiksoy Emret Komutanım, Ah İstanbul ve Yersiz Yurtsuz dizilerinin kadrosunda yerini aldı. 2008 yılında Yıldız Çağrı Atiksoy Gazi, Kayıp Prenses, Bahar Dalları dizilerinde bulundu. Aynı Yıldız Çağrı Atiksoy popülerliğine kavuşmasını sağlayan Öyle Bir Geçer Zaman Ki Berrin Akarsu Taşer karakteriyle izleyisinin gönlünü kazandı.
Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinden sonra kariyerinde büyük bir sıçrama yakalayan Yıldız Çağrı Atiksoy Görüş Günü Kadınları dizisinde Gülay rolünü üstlendi. 2015 yılında Yıldız Çağrı Atiksoy Yedi Güzel Adam ile Evli ve Öfkeli dizilerinde boy gösterdi. Savaşçı dizisindeki Aslı Özkaynak rolüyle büyük alkış toplayan Yıldız Çağrı Atiksoy son olarak Şampiyon dizisinde rol aldı.
Yıldız çağrı atiksoy
Yıldız Çağrı Atiksoy yaş olarak şu an 34 yaşındadır. Yıldız Çağrı Atiksoy boy olarak 176 cm boyundadır. Yıldız Çağrı Atiksoy kilo olarak ise 58 kilodur. Yıldız Çağrı Atiksoy burcu ise Koç’tur.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Eski sevgilinin o sözü İrem'i kızdırdı! Olay yanıtEski sevgilinin o sözü İrem'i kızdırdı! Olay yanıt
Şükrü Özyıldız karantina kilolarını ti’ye aldıŞükrü Özyıldız karantina kilolarını ti’ye aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca tarih vererek uyardı: Hazırlanalım
Bakan Koca tarih vererek uyardı: Hazırlanalım
Polis helikopterini görünce zor anlar yaşadılar
Polis helikopterini görünce zor anlar yaşadılar
Hanife bitti kardeşi başladı! Sosyal medyayı salladı
Hanife bitti kardeşi başladı! Sosyal medyayı salladı
Gazeteci Sabahattin Önkibar koronavirüse yakalandı
Gazeteci Sabahattin Önkibar koronavirüse yakalandı
Bir ilde daha alarm! İkinci pikteyiz
Bir ilde daha alarm! İkinci pikteyiz
23 kentte yeni koronavirüs kısıtlamaları!
23 kentte yeni koronavirüs kısıtlamaları!

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Gece yarısı sarmaş dolaş yakalandılar! Olay görüntü
Gece yarısı sarmaş dolaş yakalandılar! Olay görüntü
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Genç tiyatrocu hayatını kaybetti
Genç tiyatrocu hayatını kaybetti
Bu poza Danla'dan komik emoji!
Bu poza Danla'dan komik emoji!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın

Diğer Haberler

İrem Derici’den eski sevgilisi Lider Şahin'e olay gönderme
Eski sevgilinin o sözü İrem'i kızdırdı! Olay yanıt
Hülya Avşar'ın tekne keyfi
Hülya Avşar'ın tekne keyfi
Ebru Polat'in işleri yolunda! Kendine tektaş aldı
Kazandığı parayı tektaşa yatırdı! Böyle duyurdu
İrem Derici Lider Şahin’in röportajına sert çıktı
İrem Derici eski sevgilisi Lider Şahin’e ayar verdi
EDHO'nun yıldızı Cansu Melis Karakuş aşkını ilan etti
EDHO'nun yıldızı aşkını ilan etti
Cardi B Türk yönetmenlerden Nurbanu-Safiye Sultan hikayesi istiyor!
Cardi B hedefini belirledi: ‘Nurbanu-Safiye Sultan’
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.