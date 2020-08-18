Yıldız Çağrı Atiksoy kimdir? Yıldız Çağrı Atiksoy kaç yaşında ve nereli? İşte Berk Oktay’ın sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy’un hayatı!

Fox TV ekranlarına gelen Savaşçı dizisinin başrolleri Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay’ın aşk yaşadığını sosyal medyadan haber vermesi üzerine gözler ünlü isimlere çevrildi. Bir dönem evliliğinde sorunlar yaşayarak magazin gündeminde yer alan Berk Oktay’ın sevgilisi hakkında “Yıldız Çağrı Atiksoy kimdir? Yıldız Çağrı Atiksoy evli mi?” ve “Yıldız Çağrı Atiksoy hangi dizi ve filmlerde oynadı” soruları sorulmaya başlandı. Yıldz Çağrı Atiksoy’un biyografisi merak edilen konular arasında yerini aldı.

YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY KİMDİR?



Son olarak başrollerini Tolgahan Sayışman’la beraber paylaştıkları Şampiyon dizisinde Suna karakterine hayat veren ünlü oyuncu özel hayatındaki gelişmelerden sonra yakından takip edilmeye başlandı. Yıldız Çağrı Atiksoy Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirken güzel oyuncunun hayatına dair detaylarda gözler önüne serildi.



Yıldız Çağrı Atiksoy’un doğum tarihi 1 Nisan 1986 olarak biliniyor. Ünlü oyuncu İzmir’in Karşıyaka ilçesinde dünyaya geldi. Yıldız Çağrı Atiksoy aslen İzmirli olmasına rağmen üniversite eğitimi için İstanbul’u seçti. İlkokul ve lise eğitimini İzmir’de tamamlayan güzel sanatçı oyunculuğa merak saldıktan sonra Ege Sanat Merkezi’nde tiyatro eğitimi aldı. İstanbul’a yeni bir kariyer planlaması yaparak gelen Yıldız Çağrı Atiksoy Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimini sürdürdü. Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nin ardından ünlü sanatçı Plato Film’de “Sinema Teknik ve Oyunculuk” eğitimi aldı.



Yıldız Çağrı Atiksoy dizi ve filmlerde üstlendiği rollerle yavaş yavaş oyunculuk basamaklarını çıkmaya başladı. Yıldız Çağrı Atiksoy dizi sektörüne 2004 yılında Büyük Buluşma projesiyle adım attı. Yıldız Çağrı Atiksoy 2005 yılında Aşk Oyunu dizisinde Gülşen-Ayşen karakterine hayat verdi. 2006 yılında Yıldız Çağrı Atiksoy Emret Komutanım, Ah İstanbul ve Yersiz Yurtsuz dizilerinin kadrosunda yerini aldı. 2008 yılında Yıldız Çağrı Atiksoy Gazi, Kayıp Prenses, Bahar Dalları dizilerinde bulundu. Aynı Yıldız Çağrı Atiksoy popülerliğine kavuşmasını sağlayan Öyle Bir Geçer Zaman Ki Berrin Akarsu Taşer karakteriyle izleyisinin gönlünü kazandı.

Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinden sonra kariyerinde büyük bir sıçrama yakalayan Yıldız Çağrı Atiksoy Görüş Günü Kadınları dizisinde Gülay rolünü üstlendi. 2015 yılında Yıldız Çağrı Atiksoy Yedi Güzel Adam ile Evli ve Öfkeli dizilerinde boy gösterdi. Savaşçı dizisindeki Aslı Özkaynak rolüyle büyük alkış toplayan Yıldız Çağrı Atiksoy son olarak Şampiyon dizisinde rol aldı.



Yıldız Çağrı Atiksoy yaş olarak şu an 34 yaşındadır. Yıldız Çağrı Atiksoy boy olarak 176 cm boyundadır. Yıldız Çağrı Atiksoy kilo olarak ise 58 kilodur. Yıldız Çağrı Atiksoy burcu ise Koç’tur.

