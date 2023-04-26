Yıldız De Bana reytinglerde dibe vurdu! Yayından kaldırıldı

Yıldız De Bana jüri koltuğunda Hülya Avşar, Büşra Pekin, Zafer Algöz, ve Hamdi Alkan oturuyordu.

Hülya Avşar'ın uzun süre sonra ekrana döndüğü “Yıldız De Bana” yarışması, Pastel Film imzalıydı, yarışmanın ilk bölümü canlı olarak ekrana gelmiş, ardından da yarışmanın bant yayına dönmesine karar verilmişti.

TemizMagazin'in iddiasına göre; program düşük reytingleri nedeniyle kanal tarafından yayından kaldırıldı.

Daha önce de benzer durum Bülent Ersoy & Mustafa Keser'in show programında yaşanmış, show programı 2. haftasının ardından yayından kaldırılmıştı.

