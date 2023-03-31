MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yıldız De Bana sunucusu Tansel Öngel kimdir, nereli, kaç yaşında? Masumlar Apartmanı ile ünlenen Tansel Öngel'in hayatı!

Yıldız De Bana sunucusu Tansel Öngel kimdir, nereli, kaç yaşında? Masumlar Apartmanı ile ünlenen Tansel Öngel'in hayatı!

31.03.2023 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıldız De Bana yarışmasının sunucusu Tansel Öngel vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ünlü oyuncu, Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı Naci karakteriyle ünlense de çok sayıda yapımda rol almış ve "Maske Kimsin Sen?" yarışmasını da sunmuştur. Peki, Yıldız De Bana sunucusu Tansel Öngel kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, Tansel Öngel'in hayatı...

Yıldız De Bana sunucusu Tansel Öngel kimdir, nereli, kaç yaşında? Masumlar Apartmanı ile ünlenen Tansel Öngel'in hayatı!

Yıldız De Bana yarışmasının sunucusu Tansel Öngel günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Tansel öngel 2007 yılında meslektaşı Özge Özder ile evlenmiştir. Çift, 2010 yılında boşandı. Yıldız De Bana yarışmasının sunucusu Tansel Öngel; Avrupa Yakası, Muhteşem Yüzyıl, Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı, Mavera, Hayat Bugün gibi çok sayıda yapımda rol almıştır.

Afara'nın konukları kimler? 10 Haziran Afara yeni bölüm konukları kimler oldu? 10 Haziran 2022 Cuma

TANSEL ÖNGEL KİMDİR?

Tansel Öngel, 24 Eylül 1976 tarihinde Kilis'te dünyaya geldi.

Tam dı Deniz Tansel Öngel'dir. Tansel, 2000 senesinde Trabzon Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde göreve başlamıştır. Şu an İstanbul Devlet Tiyatrosunda sanatçı olarak görevini sürdürmektedir. Bazı TV dizilerinde rol alan başarılı oyuncu Muhteşem Yüzyıl'da 36 bölüm boyunca "Alvise Gritti" rolünü oynamıştır.

Daha sonra Benim İçin Üzülme dizisinde 2 sezon boyunca Niyazi karakterini canlandırmıştır. Öngel, Yaz'ın Öyküsü isimli yaz ve gençlik dizisinde Yaz'ın babası Mert karakterini canlandırmıştır.

Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Melisa Şenolsun ve Aslıhan Gürbüz'ün başrollerini canlandırdığı TRT1'de yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde Naci karakterini canlandırmıştır.

YILDIZ DE BANA YARIŞMASININ SUNUCUSU TANSEL ÖNGEL EVLİ Mİ?

Deniz Tansel Öngel tiyatro ve sinema oyuncusu Özge Özder ile 2007 yılında evlenmişti. Deniz Tansel Öngel ve Özge Özder 2010 yılında boşandı. Özge Özder 2018 yılında Sinan Güleryüz ile evlendi. Çiftin Eva Luna Güleryüz adında 1 çocukları vardır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Küçük Osman'ıydı! Bir de şimdi görünÖyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Küçük Osman'ıydı! Bir de şimdi görün
Var Mısın Yok Musun’un Hamdi Bey’i bakın kim çıktı! Görenlerin ağızları açık kaldıVar Mısın Yok Musun’un Hamdi Bey’i bakın kim çıktı! Görenlerin ağızları açık kaldı
'Hoş geldiniz, güle güle' sözlerine tepki! 'Çakma...''Hoş geldiniz, güle güle' sözlerine tepki! 'Çakma...'
Anahtar Kelimeler:
Tansel Öngel Oyuncu yaşında karakteri sinema oyuncusu eva l

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında sinirler gerildi! Muharrem İnce'ye böyle seslendi

Canlı yayında sinirler gerildi! Muharrem İnce'ye böyle seslendi

Yavaş ve İmamoğlu'nun sıralaması dikkat çekti

Yavaş ve İmamoğlu'nun sıralaması dikkat çekti

Var Mısın Yok Musun’un Hamdi Bey’i bakın kim çıktı! Görenlerin ağızları açık kaldı

Var Mısın Yok Musun’un Hamdi Bey’i bakın kim çıktı! Görenlerin ağızları açık kaldı

Akşener'den İYİ Parti binası önünde çok konuşulacak sözler

Akşener'den İYİ Parti binası önünde çok konuşulacak sözler

Bu tarihlere dikkat! 17 ile uyarı: Bahar soğukları kapıda

Bu tarihlere dikkat! 17 ile uyarı: Bahar soğukları kapıda

İbn-i Sina binlerce yıl önce önerdi! Tok tutar ve susatmaz

İbn-i Sina binlerce yıl önce önerdi! Tok tutar ve susatmaz

İlginizi Çekebilir

Sürekli papyonla! Nedeni çok romantikmiş...

Sürekli papyonla! Nedeni çok romantikmiş...

Sevgilisinin kocasına asitle saldırdı! İntikamı acı oldu

Sevgilisinin kocasına asitle saldırdı! İntikamı acı oldu

Bahar Fırsatları'na özel modadan teknolojiye binlerce üründe %60'a varan indirimler

Bahar Fırsatları'na özel modadan teknolojiye binlerce üründe %60'a varan indirimler

Şoke eden soru! "Fulya Öztürk'ün ayağını mı kaydırdın?"

Şoke eden soru! "Fulya Öztürk'ün ayağını mı kaydırdın?"

Mahkemede ifade vermeye çağrılınca konuşmayı unuttu

Mahkemede ifade vermeye çağrılınca konuşmayı unuttu

Airfryerda 2800 TL'nin üzerinde indirim! Bir kez kullanan vazgeçemiyor

Airfryerda 2800 TL'nin üzerinde indirim! Bir kez kullanan vazgeçemiyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.