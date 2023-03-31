Yıldız De Bana sunucusu Tansel Öngel kimdir, nereli, kaç yaşında? Masumlar Apartmanı ile ünlenen Tansel Öngel'in hayatı!

Yıldız De Bana yarışmasının sunucusu Tansel Öngel günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Tansel öngel 2007 yılında meslektaşı Özge Özder ile evlenmiştir. Çift, 2010 yılında boşandı. Yıldız De Bana yarışmasının sunucusu Tansel Öngel; Avrupa Yakası, Muhteşem Yüzyıl, Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı, Mavera, Hayat Bugün gibi çok sayıda yapımda rol almıştır.

TANSEL ÖNGEL KİMDİR?

Tansel Öngel, 24 Eylül 1976 tarihinde Kilis'te dünyaya geldi.

Tam dı Deniz Tansel Öngel'dir. Tansel, 2000 senesinde Trabzon Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde göreve başlamıştır. Şu an İstanbul Devlet Tiyatrosunda sanatçı olarak görevini sürdürmektedir. Bazı TV dizilerinde rol alan başarılı oyuncu Muhteşem Yüzyıl'da 36 bölüm boyunca "Alvise Gritti" rolünü oynamıştır.

Daha sonra Benim İçin Üzülme dizisinde 2 sezon boyunca Niyazi karakterini canlandırmıştır. Öngel, Yaz'ın Öyküsü isimli yaz ve gençlik dizisinde Yaz'ın babası Mert karakterini canlandırmıştır.

Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Melisa Şenolsun ve Aslıhan Gürbüz'ün başrollerini canlandırdığı TRT1'de yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde Naci karakterini canlandırmıştır.

YILDIZ DE BANA YARIŞMASININ SUNUCUSU TANSEL ÖNGEL EVLİ Mİ?

Deniz Tansel Öngel tiyatro ve sinema oyuncusu Özge Özder ile 2007 yılında evlenmişti. Deniz Tansel Öngel ve Özge Özder 2010 yılında boşandı. Özge Özder 2018 yılında Sinan Güleryüz ile evlendi. Çiftin Eva Luna Güleryüz adında 1 çocukları vardır.

