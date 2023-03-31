MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yıldız De Bana yarışmasının yönetmeni Hamdi Alkan kimdir, kaç yaşında? İşte değişimiyle hayrete düşüren Hamdi Alkan'ın hayatı!

Yıldız De Bana yarışmasının yönetmeni Hamdi Alkan kimdir, kaç yaşında? İşte değişimiyle hayrete düşüren Hamdi Alkan'ın hayatı!

31.03.2023 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıldız De Bana'nın yönetmeni Hamdi Alkan, yarışma başlamadan merak konusu oldu. Kanal D'de bugün itibariyle izleyiciyle buluşacak olan programda Hülya Avşar, Büşra Pekin ve Zafer Algöz jürilik yapacak. Yarışmada toplamda 9 kadın 9 erken 18 yarışmacı olacak. Peki, Yıldız De Bana'nın yönetmeni Hamdi Alkan kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, Reyting Hamdi ile 90'lara damga vuran Hamdi Alkan'ın hayatı ve biyografisi...

Yıldız De Bana yarışmasının yönetmeni Hamdi Alkan kimdir, kaç yaşında? İşte değişimiyle hayrete düşüren Hamdi Alkan'ın hayatı!

Yıldız De Bana yarışmasının yönetmeni Hamdi Alkan, en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. İlk bölümü ile bu akşam ekrana gelecek olan Yıldız De Bana programının yönetmenliğini üstlenen Alkan, son evliliğini oyuncu Selen Görgüzel ile yapmıştır. Çift, 8 yıllık evliliklerini tek celsede bitirmişti. Ayrıca usta oyuncunun kızı Zeynep Alkan da bu sezon Survivor'da yarışmıştı. Kanal D'de yayınlanacak olan Yıldız De Bana yarışmasına saatler kaldı. İşte Yıldız De Bana yarışmasının yaratıcı yönetmeni Hamdi Alkan ile ilgili merak edilenler...

Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm konukları kimler?

HAMDİ ALKAN KİMDİR?

Hamdi Alkan, 15 Temmuz 1967 yılında Antakya’nın Döver ilçesinde dünyaya gelmiştir. 1 kez, 5 erkek kardeşi bulunmaktadır. Emekli memur baba ve ev hanımı bir annenin çocuğudur. Okul hayatı, üniversiteye kadar Antakya’da devam etmiştir. Ardından Yıldız Teknik Üniversitesi’ni kazanarak Türkiye’ye gelmiştir. Elektrik Mühendisliği mezunu olan Hamdi Alkan kariyer hayatına tiyatro hocalığı ve genel sanat yönetmenliği yaparak devam etmektedir.

Selen Görgüzel'den boşanan Hamdi Alkan kimdir?

Televizyon dünyasının en bilindik yüzlerinden biridir. İlk olarak 1990 yılında TRT’de 3 aşağı 5 yukarı programıyla tanınmıştır. Bunun dışında pek çok skeç ve komedi programlarında, Reyting Renting, Reyting Hamdi, Hamdi Alkan TV, Yumurcak TV, En İyi Arkadaşım, Şellale ve daha bir sürü film, dizi ve programda rol aldı.

uuu

YILDIZ DE BANA'NIN YÖNETMENİ HAMDİ ALKAN VE SELEN GÖRGÜZEL NE ZAMAN BOŞANDI?

Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel'in 8 yıllık evliliği 2022'de tek celsede sona ermişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İlayda Alişan'ın eski hallerini görenler tanıyamadı! İlayda Alişan'ın eski hallerini görenler tanıyamadı!
TikTok fenomeni Merve Yalçın göğüs dekolteli pozlarıyla mest etti!TikTok fenomeni Merve Yalçın göğüs dekolteli pozlarıyla mest etti!
'Hoş geldiniz, güle güle' sözlerine tepki! 'Çakma...''Hoş geldiniz, güle güle' sözlerine tepki! 'Çakma...'
Anahtar Kelimeler:
Hamdi Alkan Selen Görgüzel selen görgüzel hamdi alkan hamdi yaşında

En Çok Okunan Haberler

Elazığ'da aile vahşeti... 6 kişi ölü bulundu! Ayrıntılar ortaya çıktı

Elazığ'da aile vahşeti... 6 kişi ölü bulundu! Ayrıntılar ortaya çıktı

İbn-i Sina binlerce yıl önce önerdi! Tok tutar ve susatmaz

İbn-i Sina binlerce yıl önce önerdi! Tok tutar ve susatmaz

'Kafalarını keseceğim, cihada hazırız' demişti! Mahkeme kararını verdi

'Kafalarını keseceğim, cihada hazırız' demişti! Mahkeme kararını verdi

Var Mısın Yok Musun’un Hamdi Bey’i bakın kim çıktı! Görenlerin ağızları açık kaldı

Var Mısın Yok Musun’un Hamdi Bey’i bakın kim çıktı! Görenlerin ağızları açık kaldı

'Her an büyük bir deprem olabilir' diyerek uyardı! İşte tehlike altındaki iller...

'Her an büyük bir deprem olabilir' diyerek uyardı! İşte tehlike altındaki iller...

Kızına cinsel içerikli mesaj gönderen kişiyi yol ortasında kurşunladı!

Kızına cinsel içerikli mesaj gönderen kişiyi yol ortasında kurşunladı!

İlginizi Çekebilir

"Bülent Ersoy'un gençliği sandım"

"Bülent Ersoy'un gençliği sandım"

Şoke eden soru! "Fulya Öztürk'ün ayağını mı kaydırdın?"

Şoke eden soru! "Fulya Öztürk'ün ayağını mı kaydırdın?"

Bahar Fırsatları'na özel modadan teknolojiye binlerce üründe %60'a varan indirimler

Bahar Fırsatları'na özel modadan teknolojiye binlerce üründe %60'a varan indirimler

Mahkemede ifade vermeye çağrılınca konuşmayı unuttu

Mahkemede ifade vermeye çağrılınca konuşmayı unuttu

Armağan Çağlayan'a anlattı! "Bana maaş sorulunca..."

Armağan Çağlayan'a anlattı! "Bana maaş sorulunca..."

Airfryerda 2800 TL'nin üzerinde indirim! Bir kez kullanan vazgeçemiyor

Airfryerda 2800 TL'nin üzerinde indirim! Bir kez kullanan vazgeçemiyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.