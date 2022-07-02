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Yıldız oyuncu Joe Turkel hayatını kaybetti

02.07.2022 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Usta oyuncu Joe Turkel, 94 yaşında hayata veda etti.

Yıldız oyuncu Joe Turkel hayatını kaybetti

The Shining'de canlandırdığı barmen karakteriyle tanınan oyuncu Joe Turkel, 94 yaşında hayatını kaybetti. Turkel'ın Santa Monica'da tedavi gördüğü St. John's Hastanesi'nde öldüğü açıklandı.

100'ü aşkın film ve dizide rol alan Turkel, Stanley Kubrick'in üç filmi The Killing, Paths of Glory ve The Shining'de rol aldı.

JOE TURKEL KİMDİR?

1927 Brooklyn doğumlu olan Turkel, 17 yaşında ABD ordusuna katıldı. İkinci Dünya Savaşı'nda ABD ordusuyla birlikte Nazilere karşı savaştı.

Hayatta kalmayı başaran Turkel, savaş bitiminde Kaliforniya'ya taşınarak oyuncu oldu. İlk filmi 1948 yapımı City Across the River'dı.

Televizyonda ise The Life and Legend of Wyatt Earp, Sky King, Tales from the Darkside, S.W.A.T, Ironside, Miami Vice, Bonanza, The Andy Griffith Show, The Untouchables gibi dikkat çeken yapımlarda yer aldı.

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