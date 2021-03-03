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Yıldız Tezcan kaç yaşında ve nereli? Yıldız Tezcan kimdir?

03.03.2021 14:36 | Son Güncelleme:
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Yıldız Tezcan kaç yaşında ve nereli? Yıldız Tezcan kimdir?

Alişan ve Demet Akalın’ın birlikte sunduğu Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının 3 Mart konuğu sanatçı Yıldız Tezcan'dı. İzleyiciler programın yayınlanmasının ardından Yıldız Tezcan kimdir ve kaç yaşında sorularının cevabını araştırmaya başladı. İşte Yıldız Tezcan kimdir ve nerelidir sorularının cevapları...

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının konuğu Yıldız Tezcan, programın yayınlanmasının ardından merak konusu oldu. İzleyiciler Yıldız Tezcan hakkında çeşitli bilgiler ve Yıldız Tezcan kimdir sorusunu araştırıyor.

YILDIZ TEZCAN KİMDİR?

Yıldız Tezcan, 15 Mart 1945 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Türkiye'nin ilk makyözlerinden Cemal Konca'nın çocuğu olan Yıldız Tezcan Şişli, Talat Paşa orta 2.nci sınıftan terk olarak tahsil hayatını tamamlamıştır. Henüz 9 yaşında müzik hayatına başlayan Tezcan'ın ilk plağa okuduğu eser, yine bir çocuk şarkısı olan “Orda Bir Köy Var Uzakta” dır.

YILDIZ TEZCAN KAÇ YAŞINDA?

1945 senesinde doğan sanatçı Yıldız Tezcan, 76 yaşındadır.

YILDIZ TEZCAN NERELİ?

“Esmerim, “Hele Dadaş, “Vur Sineme Öldür Beni, “Erzurum Dağları, Aman Dünya Ne Dar İmiş, “Mühür Gözlüm ve “Hastahane Önü İncir Ağacı” gibi plaklarıyla büyük ilgi gören Yıldız Tezcan, 1973 yılında “Ezom – Bir Dost Bulamadım” isimli sinema filminde Aytaç Arman ve Yusuf Sezgin ile beraber başrolde de oynamıştır. Müzikten sinemaya kadar çeşitli alanlarda yer alan Yıldız Tezcan, İstanbulludur.

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Anahtar Kelimeler:
Demet Akalın
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