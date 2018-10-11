Yıldız Tilbe 'Başım kıyafetlerle dertte! Altı üstü uyduramıyoruz'

Yaklaşık iki bin kişilik bir kalabalığın saatler öncesinden doldurduğu mekanda dinleyicilerini ''Delikanlım'' ile selamlayan Tilbe, kendisine hemen her şarkıda coşkulu bir şekilde eşlik eden müzikseverleri ''İnsan böylesine bir kalabalıktan ilham alıp, dağa taşa bile şarkı yazar. Bu gece beni yalnız bırakmayıp şarkılarıma eşlik ettiğiniz için hepinize minnettarım.'' ifadelerini kullandı.

Dillere dolanan şarkılarını seslendirdiği gecede kırmızı elbisesiyle de ilgi odağı olan başarılı sanatçı, ''bu ara kıyafetlerimle başım dertte. Bir türlü barışamıyoruz kendileriyle. Altı uydursak üstü uyduramıyoruz, üstü uydursak altı uyduramıyoruz. Şaştık kaldık bizde. Ama bir çözümünü bulacağım.'' sözleri ile yüzleri güldürmeyi başarırken gönüllere dokunan slow parçaları ile etkinlik alanında duygusal rüzgarlarda estirdi.

Konserinin ortalarına doğru seyirciler arasında bulunan genç müzisyen Buray'ı fark eden ve onu sahnesine davet eden Yıldız Tilbe, genç şarkıcıyı sahnesinde ağırlayarak müzikseverler sürpriz yaptı. Yıldız Tilbe iki saat kaldığı Jolly Joker Vadistanbul sahnesini, Yürü Anca Gidersin şarkısını söyleyerek alkışlar eşliğinde tamamladı.





