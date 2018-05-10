Yıldız Tilbe'den CHP'ye seçim şarkısı verdiği iddialarına açıklama

Yıldız Tilbe, 24 Haziran seçimlerinde söz ve müziği kendisine ait olan "Kandıramazsın Beni" isimli şarkı için CHP ile anlaştığı iddialarını yalanladı. Tilbe, müziğinin hiçbir siyasi partiyi temsil etmediğini söyledi.

Tilbe bu iddialara sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, “Şarkılarımın yalnızca beni temsil etme hakkı vardır. Şarkılarım hiçbir siyasetin temsilcisi değildir . ben siyasetin hiçbir tarafında yokum , olmadım .şarkılarımda olmadı olmayacak , Memleketim için herşeyin hayırlısını dilerim herzaman . hepsi bu. şarkılarımı herhangi bir siyasi mecrada propaganda olarak duyarsanız ,bilinki haberim ve iznim yoktur ,,daha ne diyim ) hiçbir partiyi tutmuyorum ,Allah memleketimiz için hayırlısını nasip etsin her zaman ,ülkemize birlik huzur versin rabbim herşeyine. Syasetten nefret ederim” diye yanıt verdi.





