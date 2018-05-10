MAGAZİN

Yıldız Tilbe'den CHP'ye seçim şarkısı verdiği iddialarına açıklama

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.05.2018 00:40 | Son Güncelleme

Şarkıcı Yıldız Tilbe'nin “Kandıramazsın Beni” şarkısını muhalefetin seçim çalışmalarında kullanması için izin verdiği iddia edilmişti. Tilbe bu iddialara sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.

Yıldız Tilbe'den CHP'ye seçim şarkısı verdiği iddialarına açıklama

Yıldız Tilbe, 24 Haziran seçimlerinde söz ve müziği kendisine ait olan "Kandıramazsın Beni" isimli şarkı için CHP ile anlaştığı iddialarını yalanladı. Tilbe, müziğinin hiçbir siyasi partiyi temsil etmediğini söyledi.

Tilbe bu iddialara sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, “Şarkılarımın yalnızca beni temsil etme hakkı vardır. Şarkılarım hiçbir siyasetin temsilcisi değildir . ben siyasetin hiçbir tarafında yokum , olmadım .şarkılarımda olmadı olmayacak , Memleketim için herşeyin hayırlısını dilerim herzaman . hepsi bu. şarkılarımı herhangi bir siyasi mecrada propaganda olarak duyarsanız ,bilinki haberim ve iznim yoktur ,,daha ne diyim ) hiçbir partiyi tutmuyorum ,Allah memleketimiz için hayırlısını nasip etsin her zaman ,ülkemize birlik huzur versin rabbim herşeyine. Syasetten nefret ederim” diye yanıt verdi.

yıldız-twitter

Çorum'da gizemli kızın görüldüğü mezarlıkta yeni gelişmeÇorum'da gizemli kızın görüldüğü mezarlıkta yeni gelişme
Türkiye bu askeri konuşuyor!Türkiye bu askeri konuşuyor!
İnce'nin sloganı: Artık Tamamİnce'nin sloganı: Artık Tamam
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yıldız Tilbe chp

En Çok Okunan Haberler

Başbakan'a benzeyen yarışmacı Murat Yıldırım'ı şaşkına uğrattı

Başbakan'a benzeyen yarışmacı Murat Yıldırım'ı şaşkına uğrattı

Serdar'dan flaş Chloe itirafı! 'Param bitti ve...'

Serdar'dan flaş Chloe itirafı! 'Param bitti ve...'

Karabük'te FETÖ'nün hücre evlerine operasyon

Karabük'te FETÖ'nün hücre evlerine operasyon

Türkiye Kupası finalinin oynanacağı Diyarbakır'da oteller tıklım tıklım

Türkiye Kupası finalinin oynanacağı Diyarbakır'da oteller tıklım tıklım

100 bin imza süresi doldu! İşte cumhurbaşkanlığı adaylığı için 4 ismin ulaştığı rakam!

100 bin imza süresi doldu! İşte cumhurbaşkanlığı adaylığı için 4 ismin ulaştığı rakam!

ABD'nin İran açıklamasının ardından Suudi Arabistan da devreye girdi

ABD'nin İran açıklamasının ardından Suudi Arabistan da devreye girdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sen Anlat Karadeniz'de Vedat'ın astığı Mercan öldü mü? Belfu Benian diziden ayrıldı mı?

Sen Anlat Karadeniz'de Vedat'ın astığı Mercan öldü mü? Belfu Benian diziden ayrıldı mı?

Survivor 2018 67. bölüm fragmanı! Turabi krizi büyüyor 'Ruhunu kaybedersen...'

Survivor 2018 67. bölüm fragmanı! Turabi krizi büyüyor 'Ruhunu kaybedersen...'

Özge Özpirinçci’nin yeğeninde yara izleri tespit edildi

Özge Özpirinçci’nin yeğeninde yara izleri tespit edildi

Mehmet Akif Alakurt Instagram hesabını sitemli bir mesajla kapattı

Mehmet Akif Alakurt Instagram hesabını sitemli bir mesajla kapattı

Alişan Berkay'ı sildi mi? Berkay'dan açıklama geldi

Alişan Berkay'ı sildi mi? Berkay'dan açıklama geldi

Acun Ilıcalı'dan flaş transfer! Dünyaca ünlü isimle anlaştı

Acun Ilıcalı'dan flaş transfer! Dünyaca ünlü isimle anlaştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.