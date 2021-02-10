Yıldız Tilbe'den koronavirüs açıklaması! Dünya sağlık örgütü ve pandemisine inanmıyorum!

Şarkıcı Yıldız Tilbe sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü şarkıcı Twitter hesabından koronavirüs pandemisini hedef aldı.

Tilbe, "Hem Türkiye'de hem dünyada bu kadar Doçent, Profesör, Doktor, Bilim adamı böyle bir şey yok diyorlar , onlara inanıyorum"; Dünya sağlık örgütü ve pandemisine inanmıyorum" ifadelerini kullandı.

Hem Türkiyede hem dünyada bu kadar Doçent, Profesör, Doktor, Bilim adamı böyle bişe yok diyolar , onlara inanıyorum — Yıldız Tilbe (@YildizzTilbee) February 9, 2021



