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Yıldız Tilbe'den koronavirüs açıklaması! Dünya sağlık örgütü ve pandemisine inanmıyorum!

10.02.2021 09:48 | Son Güncelleme:
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Yıldız Tilbe'den koronavirüs açıklaması! Dünya sağlık örgütü ve pandemisine inanmıyorum!

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe sosyal medyada yaptığı paylaşımla ortalığı karıştırdı. 2020 yılının başlarında ortaya çıkan ve 1 yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi ile ilgili “Dünya sağlık örgütü ve pandemisine inanmıyorum!” diyen Tilbe takipçilerinden de büyük destek gördü.

Şarkıcı Yıldız Tilbe sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü şarkıcı Twitter hesabından koronavirüs pandemisini hedef aldı.

Tilbe, "Hem Türkiye'de hem dünyada bu kadar Doçent, Profesör, Doktor, Bilim adamı böyle bir şey yok diyorlar , onlara inanıyorum"; Dünya sağlık örgütü ve pandemisine inanmıyorum" ifadelerini kullandı.

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