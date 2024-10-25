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Yıldız Tilbe imaj tazeledi! Son hali çok beğenildi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
25.10.2024 15:29
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Farklı giyim tarzı ve açıklamalarıyla sık sık gündem olan Yıldız Tilbe şimdi de son haliyle dikkat çekti. Önceki gün sahne alan ünlü ismin saç rengindeki değişiklik çok beğenildi. Tilbe'nin değişimi takipçilerinden tam not aldı.

Yıldız Tilbe imaj tazeledi! Son hali çok beğenildi

'Delikanlım', 'Hastayım Sana', 'Ama Evlisin', 'Çabuk Olalım Aşkım' gibi dillere pelesenk olan şarkılarla geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe her adımıyla dikkat çekiyor.

Farklı giyim tarzı ve açıklamalarıyla sık sık magazin gündeminde yerini alan Tilbe şimdi de yaptığı imaj değişikliğiyle gündem oldu.

yıldız 1

Önceki gün sahneye çıkan Yıldız Tilbe'nin saçlarındaki değişiklik dikkatlerden kaçmadı.

YILDIZ 2

YORUM YAĞDI

Ünlü isim yıllar sonra saç rengini değiştirdi. Yıldız Tilbe bakır rengi saçlarıyla takipçilerinden tam not aldı.

yıldız 3

Ünlü isme sosyal medyada; 'saçlar olay', 'harika görünüyorsun', 'çok iyi olmuş' gibi yorumlar yapıldı.

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Yıldız Tilbe
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