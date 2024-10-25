Yıldız Tilbe imaj tazeledi! Son hali çok beğenildi

'Delikanlım', 'Hastayım Sana', 'Ama Evlisin', 'Çabuk Olalım Aşkım' gibi dillere pelesenk olan şarkılarla geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe her adımıyla dikkat çekiyor.

Farklı giyim tarzı ve açıklamalarıyla sık sık magazin gündeminde yerini alan Tilbe şimdi de yaptığı imaj değişikliğiyle gündem oldu.

Önceki gün sahneye çıkan Yıldız Tilbe'nin saçlarındaki değişiklik dikkatlerden kaçmadı.

YORUM YAĞDI

Ünlü isim yıllar sonra saç rengini değiştirdi. Yıldız Tilbe bakır rengi saçlarıyla takipçilerinden tam not aldı.

Ünlü isme sosyal medyada; 'saçlar olay', 'harika görünüyorsun', 'çok iyi olmuş' gibi yorumlar yapıldı.