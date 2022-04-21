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Yıldız Tilbe kedisinin tüylerini boyadı! Sosyal medya yıkıldı

21.04.2022 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sokak köpekleriyle ile ilgili sosyal medyada yaptığı paylaşım sonrası tepki çeken Yıldız Tilbe, şimdi de tüylerini boyadığı kedisiyle tartışma yarattı.

Yıldız Tilbe kedisinin tüylerini boyadı! Sosyal medya yıkıldı

Yıldız Tilbe'nin sosyal medya hesabı Twitter'da, "Sahipsiz köpekler hayvan barınaklarında toplanıp aklı başında, hayvansever görevliler tarafından bakılmalıdır. Saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin hepsi gebersin, insan parçalamak nedir ya?" şeklindeki paylaşımıyla tepki çekmiş uzun süre gündem olmuştu.

Tartışmaların hızı kesilmemişken Tilbe'den yine hayvanseverleri kızdıracak bir paylaşım geldi.

Tüylerini boyadığını kedisini 'hehe' notuyla paylaşan Tilbe, kısa sürede sosyal medyanın gündemine girdi.

Bu paylaşımdan sonra ünlü şarkıcıya sosyal medyadan tepki yağdı.


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Anahtar Kelimeler:
Yıldız Tilbe
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