Yıldız Tilbe kedisinin tüylerini boyadı! Sosyal medya yıkıldı

Yıldız Tilbe'nin sosyal medya hesabı Twitter'da, "Sahipsiz köpekler hayvan barınaklarında toplanıp aklı başında, hayvansever görevliler tarafından bakılmalıdır. Saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin hepsi gebersin, insan parçalamak nedir ya?" şeklindeki paylaşımıyla tepki çekmiş uzun süre gündem olmuştu.

Tartışmaların hızı kesilmemişken Tilbe'den yine hayvanseverleri kızdıracak bir paylaşım geldi.

Tüylerini boyadığını kedisini 'hehe' notuyla paylaşan Tilbe, kısa sürede sosyal medyanın gündemine girdi.

Hiç sevilmemiş hep yalnız kalmışsınız. Hayvana eziyet edip bundan keyif alıyorsunuz. Keşke sevgi nedir bilseydiniz — Ezgi (@w0manengineer) April 21, 2022

Bu paylaşımdan sonra ünlü şarkıcıya sosyal medyadan tepki yağdı.

Bir an önce keşke kediyi sizden alsalar. Ya kedi boyanır mı ? Siz hayvan sevmiuorsunuz evinizdede bakmayın ya eziyet resmen. Ben kedimin yanında parfüm sıkmıyorum rahatsız oluyor diye kediyi boyamış ????????????‍♀️????????‍♀️????????‍♀️ — inanın güzel günler göreceğiz☀️ (@elpicassso) April 21, 2022

Bu ne şimdi ya? Komik mi? Hayvansever olunmuyor evde besleyince. Vicdan da lazım, az da olsa biraz akıl lazım. Kadınlar istegı dısında bır sac rengı cıkınca kuaforde orayı zından edıyorlar kı emınım sız de olesınızdır. Neden hayvanlara saygı duymuyorsunuz ya??? — Burcak (@gozdeburcak) April 21, 2022



