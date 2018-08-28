Yıldız Tilbe kendine hediye edilen halının üzerine yattı

Utaş Uşakspor'un şampiyon olup 2.Lig'e yükselmesi halinde Yıldız Tilbe'yi şehirlerinde görmek isteyen Uşaklılar bu talebini Başkan Cahan'a iletti. Yoğun talebe kayıtsız kalmayan Başkan Cahan, Yıldız Tilbe'yi Uşaklarla buluşturacağına dair söz verdi ve sözünü yerine getirdi.

On binlerin meydanı hıncahınç doldurduğu konser hiçbir olumsuzluk yaşanmadan tamamlandı. Konser başlangıcında bir anda bastıran sağanak yağışa rağmen meydanı terk etmeyen konuklar tabureleri başlarına koyarak renkli anlara sahne oldular.

KONSER SONUNA KADAR FORMAYI ÜSTÜNDEN ÇIKARMADI

On binlerce vatandaşın katıldığı sezon açılışında, Utaş Uşakspor futbolcuları ve teknik ekip tam kadro yer aldı. Yıldız Tilbe ve meydanı dolduran büyük kalabalık, birbirinden güzel şarkıları hep birlikte seslendirdi. Konser öncesinde sosyal medya hesabından Uşak'a geleceği için çok mutlu olduğunu ve dünyaca ünlü Uşak halılarına hayranlığını belirten Yıldız Tilbe'ye Başkan Cahan Uşak halısı ve Utaş Uşakspor forması hediye etti. Hediyesini alan sanatçı sahneye yaydığı halının üzerine yatarak geceye damga vurdu. İsminin yazılı olduğu 64 numaralı Utaş Uşak formasını da giyen Yıldız Tilbe konser sonuna kadar formasını sırtından çıkarmadı.

