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Yıldız Tilbe'nin 'Yer çekimi' paylaşımı olay oldu! 'Newton'la aynı fikirde olmak zorunda mıyım?'

01.03.2023 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Yıldız Tilbe şimdi de 'Yer çekimi' yorumuyla çok konuşuluyor. Ünlü isim, yaptığı paylaşımlarda yer çekimi olmadığını söyledi ve tezini kanıtlamak için çeşitli kanıtlar sundu.

Yıldız Tilbe'nin 'Yer çekimi' paylaşımı olay oldu! 'Newton'la aynı fikirde olmak zorunda mıyım?'

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı 'Yer çekimi' paylaşımı ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Daha önce farklı konularda attığı tweetlerle sık sık gündeme gelen ünlü isim bu kez yer çekiminin olmadığı savundu.

Twitter'dan yaptığı açıklamada yer çekimi tartışması başlatan Tilbe, "Bence yer çekimi diye bir şey yok" diye çıkış yaptı.

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Tilbe yer çekimine inanmadığının kanıtı olarak "Yer çekimi olsaydı hiç kimse ve hiçbir şey yeryüzünde duramazdı. Yerin dibine geçerdi her şey" ifadelerini gösterdi.

"YER NİYE ÇEKSİN, ÇEKSE BÖYLE Mİ OLUR?"

Tilbe, "Her şey, güneş nasıl havada duruyorsa, gezegenler nasıl yerinde dönüp, duruyorsa, bizde öyle duruyoruz. Yerçekimi nasıl olsun, yer niye çeksin, çekse böyle mi olur?" sözleriyle gündem oldu.

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"NEWTON'LA AYNI FİKİRDE OLMAK ZORUNDA MIYIM?"

"Yer çekimi imkansız, ısrar etmeyin" diyen ünlü sanatçı "Newton'la aynı fikirde olmak zorunda mıyım?" diye de isyan etti.

Yıldız Tilbe'nin bu paylaşımları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Sosyal medya kullanıcıları 'Ben ikna oldum', 'Yıldız abla haklı' gibi çeşitli yorumlarda bulundular.

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