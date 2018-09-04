Yıldız Tilbe O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Sosyal medyadan açıkladı

Yeni sezonu merakla beklenen O Ses Türkiye'nin jürisinde yeni sezonda büyük değişiklikler yaşanacak. Yarışmada 5 sezondur jüri üyeliği yapan Gökhan Özoğuz'un vedasının ardından bir ayrılık haberi daha geldi. Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından yaptığı son açıklamada yarışmada olmayacağını duyurdu.

Yıldız Tilbe, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "O Ses'te yokmuşum , olsun. Teşekkür eder başarılarının devamını dilerim" notunu yazdı. Yıldız Tilbe'nin ayrılmasının ardından jüriye kimin geleceği ise önümüzdeki günlerde belli olacak.

BEYAZIT ÖZTÜRK JÜRİ KOLTUĞUNDA

Acun Ilıcalı, Kanal D'de 20 yıldan uzun süre yaptığı Beyaz Show'u bitiren Beyazıt Öztürk de TV8'e transfer etmişti. Beyazıt Öztürk, O Ses Türkiye'nin yeni sezonunda jüri koltuğunda oturacak. Yeni sezonda jüride yer alması kesin olan isimler ise Hadise, Murat Boz ve Beyazıt Öztürk oldu. Tilbe'nin vedasından sonra ise bir ünlü isim daha yarışmaya jüri olarak katılacak.



