MAGAZİN

Yıldız Tilbe O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Sosyal medyadan açıkladı

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.09.2018 00:56 | Son Güncelleme

TV8'de yeni sezonuyla ekranlara gelecek olan O Ses Türkiye'nin jürisinden sürpriz bir ayrılık haberi geldi. Geçtiğimiz sezon O Ses Türkiye'de jüri koltuğunda oturan Yıldız Tilbe, yeni sezonda yarışmada yer almayacağını sosyal medya hesabından duyurdu.

Yıldız Tilbe O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Sosyal medyadan açıkladı

Yeni sezonu merakla beklenen O Ses Türkiye'nin jürisinde yeni sezonda büyük değişiklikler yaşanacak. Yarışmada 5 sezondur jüri üyeliği yapan Gökhan Özoğuz'un vedasının ardından bir ayrılık haberi daha geldi. Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından yaptığı son açıklamada yarışmada olmayacağını duyurdu.

Yıldız Tilbe, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "O Ses'te yokmuşum , olsun. Teşekkür eder başarılarının devamını dilerim" notunu yazdı. Yıldız Tilbe'nin ayrılmasının ardından jüriye kimin geleceği ise önümüzdeki günlerde belli olacak.

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BEYAZIT ÖZTÜRK JÜRİ KOLTUĞUNDA
Acun Ilıcalı, Kanal D'de 20 yıldan uzun süre yaptığı Beyaz Show'u bitiren Beyazıt Öztürk de TV8'e transfer etmişti. Beyazıt Öztürk, O Ses Türkiye'nin yeni sezonunda jüri koltuğunda oturacak. Yeni sezonda jüride yer alması kesin olan isimler ise Hadise, Murat Boz ve Beyazıt Öztürk oldu. Tilbe'nin vedasından sonra ise bir ünlü isim daha yarışmaya jüri olarak katılacak.

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o ses türkiye Yıldız Tilbe Acun Ilıcalı TV8

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