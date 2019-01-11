Yıldız Tilbe sahnede çılgına döndü! Müzisyenleri böyle azarladı!

Yıldız Tilbe sahne aldığı bir konser sırasında açtı ağzını yumdu gözünü. Ece Erken ve Bircan Bali'nin Beyaz TV'de sunduğu Söylemezsem Olmaz'da yayınlanan görüntülerde Yıldız Tilbe müzisyenlerini azarlarken görülüyor.

Konser sırasında müzisyenlere kızan Yıldız Tilbe'nin 'Niçin ritm kanalını bozuyorsun? Neden almıyorsun? Eşek miyim ben burada? Bak ben sana bir şey yapıyorum, söyledim de bana uyacaksın dedim. Ben size uymayacağım. Siz bana uyacaksınız dedim. Hata yapma! Ya bana uyacaksınız ya da hepiniz hoşça kalın' şeklinde bağırması dikkat çekti.



