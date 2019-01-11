MAGAZİN

Yıldız Tilbe sahnede çılgına döndü! Müzisyenleri böyle azarladı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.01.2019 23:11 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe verdiği bir konser sırasında müzisyenleri azarladı. Sahnede aşırı sinirlenen Yıldız Tilbe'nin müzisyenlerini azarladığı anlar ise cep telefonu kamerası tarafından kaydedilerek 'Söylemezsem Olmaz' programında yayınlandı.

Yıldız Tilbe sahnede çılgına döndü! Müzisyenleri böyle azarladı!

Yıldız Tilbe sahne aldığı bir konser sırasında açtı ağzını yumdu gözünü. Ece Erken ve Bircan Bali'nin Beyaz TV'de sunduğu Söylemezsem Olmaz'da yayınlanan görüntülerde Yıldız Tilbe müzisyenlerini azarlarken görülüyor.

Konser sırasında müzisyenlere kızan Yıldız Tilbe'nin 'Niçin ritm kanalını bozuyorsun? Neden almıyorsun? Eşek miyim ben burada? Bak ben sana bir şey yapıyorum, söyledim de bana uyacaksın dedim. Ben size uymayacağım. Siz bana uyacaksınız dedim. Hata yapma! Ya bana uyacaksınız ya da hepiniz hoşça kalın' şeklinde bağırması dikkat çekti.


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Yıldız Tilbe konser söylemezsem olmaz

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