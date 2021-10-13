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Yıldız Tilbe: Sevgilime Allah yardım etsin

13.10.2021 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkılarıyla gönüllere taht kuran ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda hayranlarıyla buluştu. Kerki Solfej sonbahar konserleri kapsamında açık havada konser veren sanatçı, kendine has tarzıyla Harbiye’yi yıktı geçti.

Yıldız Tilbe: Sevgilime Allah yardım etsin

Konserine 'Delikanlım' şarkısıyla başlayan sanatçı, her zaman olduğu gibi yine performansıyla kendine hayran bıraktı. Seyircisine kıskanç olup olmadıklarını sorarak kıskançlığın dozunda güzel olduğunu ve insanın kıskançlığını muhafaza etmesinin en güzeli olduğunu söyledi. "Akıllı olup fazla kıskanmamak lazım." diyen Tilbe, seyircisini kahkahaya boğdu.

Yıldız Tilbe (4)

"SEVGİLİME ALLAH YARDIM ETSİN"

Yıldız Tilbe: "Benim bir sevgilim olsaydı işi çok zor olurdu. Allah ona yardım içinde yardım etsin olurdu yani. O yüzden bir sevgilim yok zaten. Demek ki bu konuda yardım edeceği biri de yok." dedi.

Yıldız Tilbe (8)

"BİR TARAFIM YUNAN TANRIÇASI"

"Bu akşam güzel göründüğüme eminim. Sadece makyajım 3 saat sürdü. Dudaklarımı 40 kere boyamışımdır, 41'incide ancak ikna oldum." diyen sanatçı; "Bir tarafım Yunan tanrıçasına benziyor bir tarafım da bizim Yıldız'a benziyor." diyerek büyük alkış topladı.

Yıldız Tilbe (6)

"EVLİLİK TEKLİFİ SÜRPRİZİ"

Konserin sonlarına doğru seyircilerden biri evlilik teklifi edince; "Ailelerinizin haberi var mı? Haberi olsun ama. Allah tamamına erdirsin ve en kötü gününüz böyle olsun." diyerek 'Hastayım Sana' şarkısını genç çift için söyledi.
Yıldız Tilbe (2)

Hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılanan Tilbe, Harbiye’yi dolduran misafirleri tarafından akşam boyunca alkış yağmuruna tutuldu. Her bir şarkısına eşlik eden Yıldız Tilbe sevenleri şarkıları adeta marş halinde söylediler.

Yıldız Tilbe yoğun talep üzerine 13 Ekim ve 30 Ekim tarihlerinde yeniden Harbiye Açıkhava’da dinleyicisiyle buluşacak.


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