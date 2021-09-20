Yıldız Tilbe'ye ne oldu, neden hastaneye kaldırıldı? Yıldız Tilbe'nin sağlık durumu nasıl?

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'nin Ulus'ta bir hastanede, ameliyat olduğu haberi, magazin basınına bomba gibi düştü. Son dönemlerde yaptığı aşı karşıtı açıklamalarıyla adından söz ettiren Tilbe'nin sağlık durumunun nasıl olduğu, sevenleri tarafından araştırılıyor.
55 yaşındaki ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'nin, kadınsal bir hastalık nedeniyle hastaneye yatırıldığı belirtildi. Başarılı şarkıcının rutin kontrol için hastaneye gittiği ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Yıldız Tilbe, koronavirüs aşısı için şu ifadeleri kullanmıştı: İsteyen aşı olur, istemeyen olmaz. Bu insanın tercih hakkıdır. Tüm yasaların, kanunların üstündedir. İnsanın kişilik hakları dokunulmazdır. Asla isyan etmiyorum, hakkımı savunuyorum. Korumayan bir aşıyı neden olayım? Kanıtlanmamış, üretenlerin bile sorumluluğunu almadığı, 'Bir şey olursa sorumlu değiliz' dediği bir aşıyı neden vurulayım? 4 aşı korumuyorsa, 44 aşı mı vurulacak, ne oluyoruz?
Yıldız Tilbe 16 Temmuz 1966 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Kürt ve Zaza kökenli bir şarkıcı olan Tilbe, mevsimlik işçi bir babanın kızıydı. Ortaokulda okulu bıraktı. 18 yaşından önce evlendi ve Sezen Burçin adında bir kızı oldu. 5 yıllık evliliğini noktalayan Tilbe, gazinolarda sahne aldı. Sezen Aksu'nun kendisini dinlemeye gelmesiyle hayatı değişti. Sezen Aksu, Yıldız Tilbe'ye vokalistlik teklif etti ve Sezen Aksu ile birlikte yaşamaya başladılar. Yıldız Tilbe, Sezen Aksu ile yollarını ayırdıktan sonra yeniden gece kulüplerine döndü. 'Laf Lafı Açıyor' programıyla solistlik teklifi aldı ve 1994 yılındda 'Delikanlım' albümünü çıkardı.
1994: Delikanlım
1995: Dillere Destan
1996: Aşkperest
1998: Salla Gitsin Dertlerini
2001: Gülüm
2002: Haberi Olsun
2003: Yürü Anca Gidersin
2004: Yıldız'dan Türküler
2004: Sevdiğime Hiç Pişman Olmadım
2005: Papatya Baharı
2006: Tanıdım Seni
2008: Güzel
2009: Aşk İnsanı Değiştirir
2010: Hastayım Sana
2011: Oynama
2013: Yeniden Eskiler Arabesk
2014: Şivesi Sensin Aşkın
2015: Yıldız Tilbe
2016: Oynat
2017: Sevgililer Günü
2018: Bir Seni Tanırım
2018: Kış Gülleri