Yıldız Tilbe'ye ne oldu, neden hastaneye kaldırıldı? Yıldız Tilbe'nin sağlık durumu nasıl?

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'nin Ulus'ta bir hastanede, ameliyat olduğu haberi, magazin basınına bomba gibi düştü. Son dönemlerde yaptığı aşı karşıtı açıklamalarıyla adından söz ettiren Tilbe'nin sağlık durumunun nasıl olduğu, sevenleri tarafından araştırılıyor.

YILDIZ TİLBE'YE NE OLDU, NEDEN HASTANEYE KALDIRILDI?

55 yaşındaki ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'nin, kadınsal bir hastalık nedeniyle hastaneye yatırıldığı belirtildi. Başarılı şarkıcının rutin kontrol için hastaneye gittiği ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

''KORUMAYAN BİR AŞIYI NEDEN OLAYIM?''

Yıldız Tilbe, koronavirüs aşısı için şu ifadeleri kullanmıştı: İsteyen aşı olur, istemeyen olmaz. Bu insanın tercih hakkıdır. Tüm yasaların, kanunların üstündedir. İnsanın kişilik hakları dokunulmazdır. Asla isyan etmiyorum, hakkımı savunuyorum. Korumayan bir aşıyı neden olayım? Kanıtlanmamış, üretenlerin bile sorumluluğunu almadığı, 'Bir şey olursa sorumlu değiliz' dediği bir aşıyı neden vurulayım? 4 aşı korumuyorsa, 44 aşı mı vurulacak, ne oluyoruz?

YILDIZ TİLBE KİMDİR?

Yıldız Tilbe 16 Temmuz 1966 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Kürt ve Zaza kökenli bir şarkıcı olan Tilbe, mevsimlik işçi bir babanın kızıydı. Ortaokulda okulu bıraktı. 18 yaşından önce evlendi ve Sezen Burçin adında bir kızı oldu. 5 yıllık evliliğini noktalayan Tilbe, gazinolarda sahne aldı. Sezen Aksu'nun kendisini dinlemeye gelmesiyle hayatı değişti. Sezen Aksu, Yıldız Tilbe'ye vokalistlik teklif etti ve Sezen Aksu ile birlikte yaşamaya başladılar. Yıldız Tilbe, Sezen Aksu ile yollarını ayırdıktan sonra yeniden gece kulüplerine döndü. 'Laf Lafı Açıyor' programıyla solistlik teklifi aldı ve 1994 yılındda 'Delikanlım' albümünü çıkardı.

YILDIZ TİLBE'NİN ALBÜMLERİ

1994: Delikanlım

1995: Dillere Destan

1996: Aşkperest

1998: Salla Gitsin Dertlerini

2001: Gülüm

2002: Haberi Olsun

2003: Yürü Anca Gidersin

2004: Yıldız'dan Türküler

2004: Sevdiğime Hiç Pişman Olmadım

2005: Papatya Baharı

2006: Tanıdım Seni

2008: Güzel

2009: Aşk İnsanı Değiştirir

2010: Hastayım Sana

2011: Oynama

2013: Yeniden Eskiler Arabesk

2014: Şivesi Sensin Aşkın

2015: Yıldız Tilbe

2016: Oynat

2017: Sevgililer Günü

2018: Bir Seni Tanırım

2018: Kış Gülleri



